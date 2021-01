Comunicado que responsabiliza ministra no caso do procurador europeu apagado do site da DGPJ

Em atualização

O comunicado onde Miguel Romão, até esta segunda-feira diretor da Direção-Geral da Política de Justiça (DGPJ) do Ministério da Justiça, informava da sua demissão e apontava diretamente o dedo à ministra Francisca Van Dunem no caso da falsificação do currículo de José Guerra, escolhido para procurador europeu, foi apagado do site daquela instituição.

Ao Observador, o Ministério da Justiça confirmou esta decisão, tendo justificado que “o comunicado em causa é da autoria de um dirigente do Ministério da Justiça (DGPJ), cuja demissão, nesse momento, já fora aceite pela Ministra da Justiça, pelo que foi inserido no Portal da Justiça à margem das regras (elementares) definidas para o efeito”.

Na prática o ministério tutelado por Francisca Van Dunem defende que Miguel Romão apenas terá pedido que o comunicado fosse publicado no site da DGPJ numa altura em que a sua demissão já havia sido aceite, e que, por isso, já não teria qualquer legitimidade para o fazer.

O link do comunicado — que foi, de resto, enviado para as redações — continua ativo mas o comunicado não aparece na página principal do site, na secção de notícias nem tão pouco quando se procura pelo nome de Miguel Romão. O que faz com que dificilmente alguém encontre o comunicado a menos que saiba o endereço correto ou tenha tido, por algum motivo, guardado o link.

Se carregar no link, ainda consegue ver o comunicado: