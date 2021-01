A primeira segunda-feira de 2021 contabiliza 4.369 novas infeções por Covid-19. É a segunda-feira com mais novos casos nos últimos 30 dias e um número que é quase o dobro dos registados nas últimas quatro segundas-feiras: no dia 28 foram registados 2093 novos casos; no dia 21 registados 2028; no dia 14 registados 2194; e no dia 7 registados 2597. Este valor elevado registado esta segunda-feira pode indicar que, se a tendência de subida se confirmar, os casos possam subir consideravelmente. Especialmente tendo em conta que a segunda-feira é o dia da semana em que habitualmente há menos casos e que normalmente o número de novas infeções começa a subir normalmente a partir de quarta-feira.

Além dos 4369 novos casos de infeção, nas últimas 24 horas, Portugal registou mais 78 óbitos por Covid-19, de acordo com o boletim da Direção Geral da Saúde (DGS) divulgado. Feitas as contas, desde o início da pandemia já morreram 7.196 pessoas com o novo coronavírus e 431.632 ficaram infetadas.

Há 510 pessoas nos cuidados intensivos — o número mais alto desde 26 de dezembro

Há mais 10 pessoas internadas nos cuidados intensivos, fazendo subir para 510 o número total de internamentos nestas áreas, segundo o boletim da DGS. Desde dia 26 de dezembro que não havia tantos doentes internados em UCI. No que diz respeito aos restantes internamentos, são 3.171 doentes internados com Covid-19, mais 127 do que ontem. Desde 22 de dezembro que o número de pessoas internadas não ultrapassava a barreira dos três mil.

Há mais 218 crianças até aos 9 anos infetadas. Mulher com menos de 49 anos entre os óbitos

O balanço da DGS dá ainda conta de que mais 218 crianças até aos 9 anos testaram positivo ao novo coronavírus nas últimas 24 horas. Dessas, 101 eram do sexo feminino e 117 do sexo masculino. Na faixa etária dos 10 aos 19, há a registar 369 novas infeções: 188 do sexo feminino e 181 do sexo masculino

Das 78 vítimas mortais recentes, a maioria tinha mais de 80 anos. Do total de 78 mortes, uma pessoa (mulher) tinha entre 40 e 49 anos, quatro (três homens e uma mulher) tinham entre 50 e 59 anos, 8 (seis homens e duas mulheres) tinham entre 60 e 69 anos, 12 (seis homens e seis mulheres) tinham entre 70 e 79 anos e 53 (24 homens e 29 mulheres) tinham 80 anos ou mais.