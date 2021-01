Em atualização

Quase todos os campeões europeus do Ajax em 1995, naquela que foi a última geração a passar ao lado de um virar de página que houve no futebol mundial com a Lei Bosman, seguiram carreira no futebol depois de pendurarem as chuteiras. Uns, como Frank ou Ronald de Boer, Frank Rijkaard, Seedorf ou Danny Blind, preferiram ir para os bancos como treinadores. Outros, como Van der Sar ou Marc Overmars, optaram pelo dirigismo. Edgar Davids, médio esquerdino que se tornou conhecido também pelos óculos que tinha de utilizar em jogo, arriscou uma carreira como técnico mas parecia que essa tentativa não teria continuidade. Afinal vai ter e em Portugal, com surpresa. E o holandês foi anunciado esta segunda-feira como novo treinador do Olhanense.

Depois de ter feito uma última temporada no Crystal Palace, o médio assinou pelos ingleses do Barnet, onde foi treinador e jogador entre 2012 e 2014. Recentemente, Davids foi adjunto do Telstar, equipa do segundo escalão da Holanda que luta pela subida de divisão (está atualmente na sétima posição). Agora vai ser o número 1 da equipa técnica do conjunto de Olhão, que está no quarto lugar da Série H do Campeonato de Portugal.

Antes, o holandês foi um dos jogadores com maior currículo em termos internacionais: formado no Ajax, fez parte da última grande geração campeã europeia do conjunto de Amesterdão, onde ganhou além da Liga dos Campeões de 1995 mais três Campeonatos, duas Taças, uma Supertaça, uma Taça UEFA, uma Supertaça Europeia e uma Taça Intercontinental. Em 1996, Davids teve a primeira experiência no estrangeiro pelo AC Milan, onde durou pouco mais de um ano antes de reforçar a Juventus, onde foi tricampeão e ganhou duas Supertaças em seis épocas e meia, tendo sido cedido por empréstimo ao Barcelona em 2004. Jogou ainda no Inter, onde ganhou uma Taça, no Tottenham e no Crystal Palace, com um regresso ao Ajax pelo meio em 2007/08.