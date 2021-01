Nem “Covid-19”, nem “pandemia”, nem “confinamento”, nem qualquer outra mais diretamente relacionada com o novo coronavírus que paralisou boa parte do mundo em 2020. Para os portugueses, a palavra do ano que terminou há dias, escolhida por 40 mil internautas em votação levada a cabo pelo grupo Porto Editora, foi “saudade”.

A palavra “saudade”, que pode traduzir o impacto da pandemia nas relações sociais e familiares em 2020, foi a mais escolhida pelos internautas de uma lista de dez a concurso, recolhendo 26,8% dos votos.

Seguiu-se de perto “Covid-19”, a segunda mais votada (por 24,4% dos utilizadores), e em terceiro lugar “pandemia”, que obteve 17,03% dos votos. A votação foi renhida, o que fez com que a quarta palavra mais votada, “confinamento”, conquistasse mais de 16 em cada 100 votos (16,23%). A ordem da votação de 2020 foi a seguinte:

saudade – 26,8%; Covid-19 – 24,4% pandemia – 17,03% confinamento – 16,23% zaragatoa – 7% telescola – 2,58% discriminação – 1,85% infodemia – 1,59% digitalização – 1,33% sem-abrigo – 1,16%

A iniciativa de eleição da palavra do ano é promovida pelo grupo Porto Editora há 11 anos, desde 2009. Esta foi a 12ª edição da votação.

A pré-seleção de palavras a concurso — dez — resultou de “uma lista de palavras construída com base nas sugestões que os portugueses fizeram através do site www.palavradoano.pt, nas pesquisas efetuadas no Dicionário da Língua Portuguesa em www.infopedia.pt e no trabalho permanente de observação e acompanhamento da realidade da língua portuguesa, levado a cabo pela Porto Editora”, refere o grupo em comunicado.

A palavra do ano de 2020, “saudade”, sucede às anteriores vencedoras: “violência [doméstica]” em 2019, “enfermeiro” em 2018, “incêndios” em 2017, “geringonça” em 2016, “refugiado” em 2015, “corrupção” em 2014, “bombeiro” em 2013, “entroikado” em 2012, “austeridade” em 2011, “vuvuzela” em 2010 e “esmiuçar” em 2009.