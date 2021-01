Artigo em atualização ao longo do dia

Marcelo Rebelo de Sousa já tinha avisado. Não havendo dados suficientes para fundamentar as decisões dos especialistas, a próxima renovação do estado de emergência será mais curta. Dia 12 haverá nova reunião de especialistas e só depois será pensado outro prolongamento do estado de emergência. Ainda assim, a renovação por um curto período continua a não ser suficiente para convencer os partidos ouvidos esta manhã em Belém — e que têm votado contra — a alterar o sentido de voto. O problema não está na duração do estado de exceção. Para o Iniciativa Liberal está no “excesso de poderes conferidos ao Governo”, o Chega é contra “restrições absurdas” embora concorde com, por exemplo, limitações à circulação e o CDS continua a afirmar que “não passa cheques em branco ao Governo”. Já na esquerda, Os Verdes temem que o prolongar do estado de emergência possa dar à população uma mensagem errada quando for altura de o terminar. Já mais detalhes sobre a campanha eleitoral e as eleições presidenciais no final do mês, também foram empurradas para depois da reunião com os especialistas.

À saída da audiência em Belém com Marcelo Rebelo de Sousa, João Cotrim Figueiredo insistiu na necessidade de ter “dados que permitam confirmar se a dureza das medidas tem proporção com a eficácia do combate à pandemia”. “A oposição da Iniciativa Liberal ao estado de emergência tem a ver com o excesso de poderes conferidos ao Governo. Está na altura de tornar os decretos em algo operativo e que tenham alguma coisa que ver com o combate à pandemia”, afirmou o deputado único do Iniciativa Liberal.

André Ventura, deputado único do Chega, apontou as “restrições absurdas” que existem a partir das 13 horas e a destruição da economia para explicar o novo voto contra ao estado de emergência. “Até admitimos um estado de emergência. O que não podemos ter é medidas absurdas, não podemos ter as coisas fechadas a partir das 13 horas como se o vírus de manhã estivesse a dormir e saísse de casa a partir das 13h30”, apontou o deputado.

Francisco Rodrigues dos Santos recordou que o CDS “não passa cheques em branco” ao Governo e confirmou que o partido repetirá as últimas votações optando pela astenção. Muito crítico do plano de vacinação e da opção por administrar as vacinas contra a Covid-19 nos centros de saúde, o líder do CDS insistiu na necessidade de incluir “os idosos já na primeira fase da vacinação”.

Já nas bancadas à esquerda, Os Verdes foram a Belém apelar a que o estado de emergência termine sob pena de, com os prolongamentos sucessivos, quando terminar dê um sinal errado aos portugueses. À saída da audiência com Marcelo Rebelo de Sousa, Mariana Silva afirmou que Os Verdes temem que quando “o estado de emergência termine, as pessoas fiquem com a sensação que podem voltar à vida normal”. “Isso não vai acontecer”, apontou frisando que “não está tudo bem” e que é “necessário continuar com as medidas e as precauções”.

“Os portugueses terão que ter os cuidados exigidos hoje num futuro longo. Não podemos estar excessivamente confiantes com a vacina porque há todo um caminho que tem de ser feito, da toma e dos efeitos que possa provocar na população”, afirmou Mariana Silva do PEV.

Ministros da Administração Interna e da Justiça na ordem do dia, com partidos a pedirem demissões

Além da renovação do estado de emergência, alguns partidos levaram para a sala em Belém dois elefantes. Os casos que têm fragilizado Eduardo Cabrita e a recente polémica em torno do currículo do procurador José Guerra que obrigou a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, a apresentar justificações públicas para o que aconteceu não ficaram de fora das audiências desta manhã.

André Ventura foi a Belém pedir a Marcelo Rebelo de Sousa que pressione o Governo a substituir o ministro da Administração Interna Eduardo Cabrita. “É o coordenador do estado de emergência, estamos a banalizá-lo. A par disto e de múltiplas empresas estarem com dificuldades temos um ministro da Administração Interna que está politicamente muito fragilizado. O Governo está a perder autoridade junto dos portugueses nesta matéria, o Presidente da República tem que dar indicações políticas que é hora do MAI abandonar funções em prol de uma boa execução do estado de emergência em Portugal”, disse André Ventura.

E umas horas depois do Chega, também o CDS deixou claro perante Marcelo o que pensa sobre o ministro da Administração Interna: “Está a colocar em causa a reputação internacional do país e a credibilidade do Governo”.

Mas na mira dos democratas-cristãos esteve também a ministra da Justiça. “A ministra da Justiça não basta fazer proclamações ao país, tem que ser consequente com esses mesmos atos. Apresentar a sua demissão, colocar o lugar à disposição do primeiro-ministro que depois terá a prerrogativa de aceitar ou não”, apontou Francisco Rodrigues dos Santos frisando que este não é “um episódio que deva arrastar-se por muito tempo”.

Estamos a presidir à União Europeia. O Governo de Portugal tem que dar o exemplo ao resto dos Estados-membros, tem que ter uma conduta idónea e credível acima de qualquer suspeição e o que se passou aqui é um ataque severo às regras mais elementares do Estado de direito democrático”, disse o líder do CDS.

Já o PAN, não pede a demissão de Francisca van Dunem, mas admite que a responsável pela tutela da Justiça está “fragilizada”. “Este foi um processo mal conduzido, não foram meros lapsos do processo. Há aqui dados que não são verdadeiros e foram vertidos para o currículo”, disse André Silva que, questionado sobre a demissão do responsável máximo da Direção-geral de Política de Justiça (DGPJ) — de que ainda não tinha conhecimento — disse, no entanto, que lhe parecia “correto”.

Informações sobre as eleições presidenciais no final do mês só depois da reunião no Infarmed

Nenhum dos primeiros partidos ouvidos esta manhã no Palácio de Belém adiantou informações sobre como decorrerá o período de campanha eleitoral ou o fim de semana das eleições presidenciais, o penúltimo deste mês. Cotrim Figueiredo afirmou que Marcelo Rebelo de Sousa decidiu aguardar pela reunião no Infarmed antes de avançar com qualquer decisão para esse período.

André Ventura afirmou que será um “período de duas semanas mais agitado” e que espera que “o próximo estado de emergência possa enquadrar este período de campanha eleitoral para que tudo seja feito dentro da lei”.