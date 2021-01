(Em atualização)

O Governo propôs aos sindicatos da função pública um aumento de 20 euros na remuneração mais baixa, para os 665 euros, igualando assim o salário mínimo no público e no privado. Já os restantes salários até 693 euros vão ser aumentados em 10 euros. A intenção foi comunicado pelo Governo num encontro com a Frente Comum, a primeira estrutura sindical a reunir com o Executivo esta segunda-feira.

No final do encontro, o líder da Frente Comum, Sebastião Santana, considerou a medida “manifestamente insuficiente“. “O Governo pretende valorizar os dois níveis mais baixos da administração pública e ainda assim de forma muito insuficiente: 20 euros para o nível de remuneração mais baixo e depois dez euros até ao nível a seguir [de 693 euros]”, explicou, em declarações aos jornalistas. Ou seja, os trabalhadores com uma remuneração entre os 665 euros e os 693 euros são aumentados em dez euros.

Para os restantes, não vai mexer “uma vírgula”, apontou o sindicalista. “Entendemos que fica muito aquém daquilo que era a possibilidade de aumentos salariais neste momento e não mexe uma vírgula em relação aos aumentos de salários de todos os outros trabalhadores da administração pública”, acrescentou.

Segundo Sebastião Santana, se a proposta for adiante, significa que “vamos manter o rumo de compressão da tabela remuneratória única de não valorização da antiguidade”.

O Executivo e o Governo vão voltar a reunir-se na quarta-feira para discutir os aumentos salariais. Esta segunda-feira, além da Frente Comum, reúnem-se ainda com o Executivo, representado pelo secretário de Estado da Administração Pública, a Frente Sindical e a FESAP.