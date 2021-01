Um homem de 82 anos tornou-se esta segunda-feira na primeira pessoa a receber a vacina contra a Covid-19 da Oxford-AstraZeneca no Reino Unido e no mundo. A vacina foi aprovada na semana passada, a 30 de dezembro, e a respetiva administração arrancou esta manhã, o que para Matt Hancock, ministro da Saúde britânico citado pela Sky News, representa “uma grande história de sucesso britânico”, bem como um “triunfo da ciência britânica”.

Brian Pinker, paciente no Hospital de Churchill, foi o primeiro a receber a injeção. Reformado e doente renal, Pinker mostrou-se entusiasmado com a ideia de passar o 48.º aniversário de casamento na companhia da mulher, Shirley, já em fevereiro. A segunda pessoa a receber a vacina foi Trevor Cowlett, professor de música de 88 anos. Seguiu-se Andrew Pollar, diretor do Oxford Vaccine Group.

