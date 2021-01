A aventura eléctrica da Volkswagen começou em força, mas nem tudo foram rosas, o que prova que nem mesmo para um gigante como a marca alemã a tecnologia eléctrica é simples de dominar. Especialmente porque este grupo germânico decidiu avançar com tudo, da nova plataforma às novas fábricas, passando por programação específica para o efeito. Mas finalmente tudo parece estar resolvido e até os problemas de software estão ultrapassados, com a promessa que são exclusivos do ID.3 e não vão afectar o ID.4.

Algumas das dificuldades com a programação incidiam sobre a aplicação que permite gerir todo o veículo e que estava limitada no número de sistemas, dispositivos e funções a que podia aceder. Mas a questão do software limitou igualmente outros dos trunfos do ID.3, a começar pelo head-up display (HUD), que projecta informações no pára-brisas, recorrendo à realidade aumentada e podendo ocupar uma parte considerável do pára-brisas, prometendo ser o mais sofisticado neste domínio. Os clientes esperam igualmente que os problemas que teimam em drenar a energia da bateria de 12V desapareçam, pois com ela descarregada o carro não anda.

A VW anunciou que o problema de software está resolvido, mas à Automotive News admitiu que a actualização da programação, que chegou a estar previsto ser realizada over-the-air (OTA), vai obrigar a uma visita à oficina. Em princípio, por as alterações serem demasiado “pesadas”.

Contudo, há quem defenda que a marca prefere uma visita às suas oficinas para actualizar algo mais do que o software. Seja como for, o problema ficará resolvido e finalmente vamos poder conhecer o ID.3 com tudo o que é suposto oferecer ao condutor.