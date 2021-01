Há 25 concelhos com risco extremamente elevado de transmissão do vírus da Covid-19, menos um do que no balanço da passada semana. Se a estes somarmos os municípios em risco elevado e muito elevado — ou seja, os três níveis que obrigam a medidas de restrição mais rígidas — o número sobe para 223 concelhos, mais 15 do que na última atualização. Esta segunda-feira, os dados divulgados pela Direção Geral de Saúde e que reportam à incidência de casos entre 14 e 27 de dezembro (14 dias), mostram ainda que Nisa é o concelho que mais sobe em número de casos por 100 mil habitantes, enquanto Vimioso é o que mais desce. Ambos continuam no nível 7, o mais elevado.

Feitas as contas, 72,4% do território português — o país tem 308 concelhos, 278 no continente, 11 na Madeira e 19 nos Açores — encontra-se numa das categorias de risco mais elevadas, 5, 6 e 7, segundo a classificação do Centro Europeu para a Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) e que correspondem aos níveis de risco elevado (123), muito elevado (75) e extremo (25), definidos pela Direção-Geral da Saúde e pelo Governo na aplicação das medidas de controlo da pandemia.

Entre as saídas e entradas, há 1o concelhos que reduziram o número de casos por 100 mil habitantes e que saem dos concelhos com maior probabilidade de transmissão do coronavírus.

Em contrapartida, há 27 municípios onde o aumento de casos os leva a integrar o grupo de regiões com restrições mais apertadas.

Os 10 concelhos que saem dos níveis de risco mais alto

Abrantes Pampilhosa da Serra Almeirim Resende Chamusca São João da Pesqueira Figueira de Castelo Rodrigo Vale de Cambra Freixo de Espada à Cinta Vinhais

Os 27 concelhos que entram para os níveis de risco mais alto

Albufeira Arganil Mação Penalva do Castelo Vila Nova de Poiares Alcácer do Sal Câmara de Lobos Machico Portel V. R. S. António Alcanena Entroncamento Mêda Silves V. V. de Ródão Alcobaça Fronteira M. da Beira S. M. Agraço Alvaiázere Golegã Oleiros Tavira Arcos de Valdevez Loulé Oliv. de Frades V.N. de Paiva

Quanto à distribuição geográfica, e como é possível ver no mapa interativo, a maior parte dos concelhos da categoria mais alta estão no interior, havendo também maior concentração no Norte do país dos concelhos onde o risco de contrair o vírus da Covid é mais alto.

Nos 30 municípios localizados nas ilhas, Machico e Câmara de Lobos são os únicos do arquipélago da Madeira com risco muito elevado, algo que não acontecia na semana anterior. Nos Açores, as zonas de maior risco mantêm-se inalteradas: Vila Franca do Campo e Ribeira Grande, nos níveis 6 e 5, respetivamente .