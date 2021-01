Primeira semana do ano começa com uma onda de ar frio. Seis dias com temperaturas (muito) abaixo da média

A culpa deste tempo gelado é de uma massa de ar muito frio vinda de norte-nordeste, ou seja do do Norte da Europa, que afeta toda a Península Ibérica. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu avisos de tempo frio para todos os distritos de Portugal continental até pelo menos 6 de janeiro, exceto no Algarve: porque só na costa sul a temperatura mínima deverá subir ligeiramente. Em Trás-os-Montes e na Beira Alta as noites geladas vão manter-se, mas o resto do país também continuará a bater os dentes.

Canvi de situació a partir de dijous. Si ara tenim ruixats dispersos i estones de sol, calabruix, fred i neu. ????️❄️ A partir de dijous arriben les pluges generalitzades i freqüents. Cels tapats. La cota de neu pujarà. Vents de llevant i gregal. ????️????️https://t.co/mztElFqRxN pic.twitter.com/kTi0v66cJp — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) January 4, 2021

As mínimas deverão variar entre -1° e 4°C em todo o país, e serão mesmo inferiores no interior Norte e Centro, entre -2° e -6°C, ou até -8/-9°C em alguns locais de Trás os Montes à Beira Alta. Só o mesmo o Algarve estará a salvo, com noites de 4 a 6 graus. Além disso, de manhã haverá gelo nas estrada, geada e nevoeiro.

Quanto a máximas, os sortudos que vivam junto ao litoral ou mais a Sul ainda podem sonhar com tardes de 13° a 14º até quinta, mas para quem esteja no interior não conte com mais do que 5 a 7°.

Se a chuva vier, e é provável que venha sobretudo no final da semana, virá em forma de neve, mesmo em cotas consideravelmente baixas, como Portalegre.