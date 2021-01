Boletim DGS. Portugal tem o quarto pior dia em óbitos. Há 26 dias que não havia tantos internados

Portugal volta ainda a aproximar-se das 5 mil infeções diárias. Aliás, há três dias consecutivos que o valor de novos casos está a aumentar.

Nas últimas 24 horas, recuperaram 4.691 pessoas, num total de 349.110 desde o início da pandemia. Estão sob vigilância pelas autoridades de saúde mais 1.828 pessoas (são ao todo 96.577 neste momento).

Região Norte com 39,2% do total de novos casos

A região Norte voltou a ser a que teve mais novas infeções — foram 1.945 nas últimas 24 horas, o que representa 39,2% do total. Também teve mais óbitos — foram 33. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 1.552 novos casos e 24 óbitos. Já a região Centro registou 845 novos casos e 17 mortes e o Algarve 193 casos e uma morte.

No caso das regiões autónomas, há uma morte a registar no arquipélago da Madeira (com 72 novos casos) e nenhuma nos Açores (com 39 novos casos).