Durante muito tempo, os carros inteligentes existiam apenas como um artifício da ficção. Do emocional Herbie de “Se o Meu Carro Falasse…” (1968) ao tecnológico e resiliente KITT da série “O Justiceiro” – como esquecer a célebre frase “KITT, vem-me buscar”? –, os automóveis foram-se assumindo, em primeiro lugar, através da imaginação, como mais do que um meio de transporte. Algumas décadas depois, há carros que “falam” e que contribuem, de forma ativa, para uma melhor condução e, consequentemente, para uma maior segurança.

Os princípios da responsabilidade rodoviária são incutidos desde cedo aos passageiros: até os mais pequenos sabem como é importante a colocação do cinto, mas a segurança está longe de se resumir a esse gesto. Ao longo das décadas, e graças à evolução tecnológica, os automóveis têm sido munidos de funcionalidades reativas e responsivas, com recurso a mecanismos de automação e a sensores ou suportes capazes de atribuir uma visão quase 360º ao condutor.

Quais os principais atributos do carro ideal? ↓ Mostrar ↑ Esconder Escolher um automóvel é hoje uma decisão que vai além da sua funcionalidade prática: há questões relacionadas com a segurança, tecnologia disponível e preocupação com o impacto ambiental. Questionados sobre quais os principais atributos que procuram no carro ideal, 41% dos portugueses inquiridos do estudo Observador Cetelem Automóvel, publicado em março de 2020, referem a segurança. Esta é a principal preocupação dos portugueses que, entre outras caraterísticas, evidenciam as preocupações ambientais (28%) e os custos mais reduzidos (38%). Importa destacar que, segundo o Estudo Segurança Rodoviária 2008-2018, do Automóvel Club de Portugal (ACP), o custo económico e social da sinistralidade rodoviária nesse período foi de 24,1 milhões de euros.

Além de uma maior comodidade e usabilidade para o condutor, a “tecnologização” dos automóveis procura melhorar o bem-estar de quem anda todos os dias na estrada. Tendo em vista a maior segurança dos automóveis a circular na Europa, e as novas funcionalidades potenciadas pela tecnologia, a União Europeia aprovou um conjunto de normas que os veículos comercializados têm de cumprir a partir de 2022. O objetivo é garantir uma maior segurança nas estradas e, assim, salvar vidas.

Entre as novas medidas destacam-se:

A travagem de emergência , atualmente obrigatória em camiões e autocarros, é estendida aos veículos ligeiros.

, atualmente obrigatória em camiões e autocarros, é estendida aos veículos ligeiros. Os automóveis produzidos devem também integrar sistemas de monitorização da atenção , detetando sonolência e cansaço no condutor.

, detetando sonolência e cansaço no condutor. Os veículos devem possuir um assistente de manutenção na faixa de rodagem e cruise control adaptativo.

e cruise control adaptativo. Entre os dispositivos obrigatórios passam a estar câmaras e sensores traseiros , que visam facilitar as manobras de marcha-atrás.

, que visam facilitar as manobras de marcha-atrás. Os veículos passam a ter um alcoolímetro, cuja função passa por impedir condutores embriagados de conduzir.

Carros mais tecnológicos, maior segurança na estrada

A preocupação de utilizar a tecnologia para melhorar a segurança rodoviária remonta praticamente à origem do automóvel. Como é natural, este “diálogo” tornou-se mais sério nas últimas décadas, como resultado da maior capacidade das máquinas e até da disseminação do IoT (Internet das Coisas). A verdade é que as cidades (cada vez mais) inteligentes são um dos principais motores de sociedades mais ligadas, em rede, e que recorrem (ou querem vir a recorrer) a mecanismos autónomos e mais responsivos.

Têm sido várias as análises desenvolvidas sobre este tópico. Uma delas, “Safety and Security through the Design of Autonomous Intelligent Vehicle Systems and Intelligent Infrastructure in the Smart City”, foi publicada em 2018. Desenvolvido por cinco académicos da Hungria, o paper explora o potencial de uma mobilidade smart, no contexto das cidades inteligentes. A pensar no futuro da condução, nomeadamente os carros autónomos, o artigo aponta que “a transformação digital do transporte pode ser alcançada por via de quatro processos básicos: automação, dados digitais, interface digital do utilizador e interconectividade dos sistemas”.

Não obstante, ligar a tecnologia a uma segurança mais capaz não é um ideal do futuro, e muito menos teórica, mas sim uma realidade com provas dadas no presente. Algumas das normas aprovadas pela União Europeia já são uma realidade, e há também outros mecanismos que visam contribuir para um reforço da segurança rodoviária. Esta foi, aliás, uma preocupação constante por parte para os membros da UE. Veja-se o relatório “Road safety study for the interim evaluation of Policy Orientations on Road Safety 2011-2020”, que defendia, como uma das orientações a seguir, a promoção do uso de tecnologia moderna para aumentar a segurança no trânsito. Isto é, tornar a já disponível mais abrangente e desenvolver novas e melhoradas soluções.

As funcionalidades que revolucionaram a segurança rodoviária

Mais conscientes do que nunca da importância das funcionalidades tecnológicas na segurança rodoviária, encontramos, na atualidade, carros mais evoluídos e preparados para auxiliar o condutor. Além de assistentes inteligentes, os carros possuem hoje equipamentos mais complexos e mais reativos a imprevistos. Tal proporciona, naturalmente, um maior conforto e tranquilidade a quem conduz, mas também aos restantes passageiros.

Veja alguns exemplos de avanços tecnológicos que permitiram uma melhoria significativa da segurança na estrada.

Assistente de faixa de rodagem: deteta as marcas na estrada e mantém o automóvel na faixa, tendo em consideração o trânsito em sentido contrário. Se sair ligeiramente da faixa respetiva, o assistente irá reposicionar o carro.

deteta as marcas na estrada e mantém o automóvel na faixa, tendo em consideração o trânsito em sentido contrário. Se sair ligeiramente da faixa respetiva, o assistente irá reposicionar o carro. Cruise control adaptativo: interligado ao sistema de navegação, ajusta a velocidade tendo em conta os limites de velocidade, além de assegurar a distância de segurança em relação aos outros veículos.

interligado ao sistema de navegação, ajusta a velocidade tendo em conta os limites de velocidade, além de assegurar a distância de segurança em relação aos outros veículos. Deteção de ângulo morto: sinaliza carros que se desloquem no mesmo sentido, atrás do veículo e em ângulos de visão reduzidos. O assistente lateral e de saída contribuem para evitar colisões ao abrir a porta.

sinaliza carros que se desloquem no mesmo sentido, atrás do veículo e em ângulos de visão reduzidos. O assistente lateral e de saída contribuem para evitar colisões ao abrir a porta. Front assist: deteta e avisa os condutores em relação aos veículos à sua frente, recorrendo a alertas visuais ou sonoros. Caso haja uma alteração inesperada, nomeadamente uma travagem, o assistente irá também travar, evitando a colisão.

deteta e avisa os condutores em relação aos veículos à sua frente, recorrendo a alertas visuais ou sonoros. Caso haja uma alteração inesperada, nomeadamente uma travagem, o assistente irá também travar, evitando a colisão. Assistente pré-colisão: em situações de possível colisão iminente, o assistente antecipa o impacto, através de sensores, ajusta os cintos de segurança e fecha as janelas.

em situações de possível colisão iminente, o assistente antecipa o impacto, através de sensores, ajusta os cintos de segurança e fecha as janelas. Chamada de emergência: se estiver envolvido num acidente grave, o serviço e-Call notifica imediatamente os serviços de emergência (também pode pressionar um botão para fazer a chamada).

se estiver envolvido num acidente grave, o serviço e-Call notifica imediatamente os serviços de emergência (também pode pressionar um botão para fazer a chamada). Assistente de emergência: se não for detetado nenhum sinal do condutor, o automóvel assume o controlo de forma autónoma, ativando as luzes de aviso e vai travando até parar.

se não for detetado nenhum sinal do condutor, o automóvel assume o controlo de forma autónoma, ativando as luzes de aviso e vai travando até parar. Controlo de pressão dos pneus: os pneus do seu automóvel são monitorizados, recebendo alertas se for necessário intervir.

os pneus do seu automóvel são monitorizados, recebendo alertas se for necessário intervir. Reconhecimento de sinais de trânsito: identifica os sinais de trânsito e mostra a informação respetiva no ecrã do sistema de navegação.

Além das funcionalidades de segurança, há outros mecanismos que também contribuem para uma maior tranquilidade e confiança na sua viagem. Graças a comandos de voz ou tácteis, o condutor só precisa de se preocupar com o que realmente importa: manter os olhos na estrada.

Por exemplo, apenas com recurso à voz, o condutor de um SEAT tem a capacidade de controlar o telemóvel, o rádio e os equipamentos media, de forma a evitar distrações. Já a função “Voice Replay” permite a leitura das mensagens recebidas, ao converter em voz o texto recebido, através do telemóvel ou no MirrorLink com a SEAT ConnectApp. Pode também controlar a informação presente no ecrã, relativa a GPS ou outros comandos, com toques ou gestos simples – seja para selecionar uma opção, ou alterar o tamanho da imagem no visor, aproximando ou afastando dois dedos.

Apps que simplificam o controlo do seu automóvel

Em plena era digital, é inevitável mencionar as aplicações de telemóvel que contribuem para a simplificação de alguns comandos da sua viatura e da gestão de informações. Muitas aplicações revelam-se parte integrante da sua experiência automóvel. Neste campo, a SEAT fez história ao lançar, em 2016, a primeira app compatível com o CarPlay da Apple: a SEAT DriveApp. Descubra esta e outras aplicações: