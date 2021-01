O piloto catari Nasser Al-Attyiah (Toyota) venceu esta terça-feira 5 de janeiro, pela segunda vez consecutiva uma etapa nos automóveis na 43.ª edição do rali Dakar de todo-o-terreno, na Arábia Saudita, com o francês Stephane Peterhansel (Mini) a ascender à liderança.

Al-Atyiah gastou 3:17.39 horas para cumprir os 403 quilómetros da especial desta terça-feira 5 de janeiro, que tinha um total de 630 quilómetros, somando o 36.º triunfo em etapas no rali Dakar, segunda esta edição.

O sul-africano Henk Lategan (Toyota) terminou em segundo, a 2.27 minutos do seu chefe de fila na Toyota Gazoo, com Stephane Peterhansel a fechar os lugares do pódio, a 4.05 minutos do vencedor.

Um resultado que permitiu ao francês ascender à liderança da prova, com 5.09 minutos sobre Al-Attyiah.

O derrotado do dia acabou por ser o espanhol Carlos Sainz (Mini), anterior líder, que se perdeu e cedeu mais de meia hora aos principais adversários, caindo para quarto da geral, a 33.34 minutos do companheiro de equipa, que procura o 14.º triunfo na prova.

O lituano Benediktas Vanagas (Toyota), navegado pelo português Filipe Palmeiro, foi 13.º, a 26.22 minutos.

Ricardo Porém (Borgward) ainda não terminou a especial, passando no posto de controlo do quilómetro 292 na 29.ª posição.

Quarta-feira disputa-se a quarta etapa, entre Wadi Ad-Dawasir e Riade, com 685 quilómetros, 457 deles disputados ao cronómetro.