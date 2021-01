A Audi anunciou o arranque das pré-reservas do e-tron GT, o “mano” do Porsche Taycan, com o qual partilha os elementos essenciais, da plataforma aos motores, passando pelos acumuladores e sistema eléctrico a 800V. A edição que abriu agora as encomendas, mediante um depósito de 2500€, contempla apenas 30 unidades para o mercado português, que deverão começar a ser entregues a partir da Primavera.

Segundo a marca, quando o referido depósito de 2500€ é efectuado, o cliente recebe um voucher com o respectivo número de reserva e, a partir desse momento, passa a ser informado regularmente acerca do andamento da produção do Audi e-tron GT que reservou.

“A taxa de reserva dá a oportunidade aos clientes de serem os primeiros a configurar e encomendar” o GT, destaca a Audi, precisando que esta edição inicial conta com dois motores eléctricos com 434 kW (590 cv) de potência combinada. Esses motores, um no eixo da frente e outro no traseiro, são alimentados por uma bateria de 85,7 kWh de capacidade útil. A tecnologia de 800V permite-lhe recarregar até 80% do acumulador em 20 minutos, através de um carregador de corrente contínua de 270 kW, o que significa que nesse período o Audi energiza-se para percorrer mais 320 km. De referir que estas especificações, ainda sujeitas a homologação, têm como “parente” mais próximo o Porsche Taycan 4S com bateria de desempenho Plus (420 kW/571 cv de potência em overboost com launch control; bateria de 83,7 kWh; autonomia de 389 – 464 km) que, em Portugal, é comercializado por valores a partir de 117.606,40€.

O protótipo que servirá de base ao Audi e-tron GT foi apresentado em 2018, no Salão de Los Angeles. Possui 4,96 metros de comprimento, 1,96 metros de largura e 1,38 metros de altura, ou seja, exactamente as mesmas medidas do Taycan – 4,963 m; 1.966 m; 1,379 m, respectivamente. O concept que antecede o eléctrico dos quatro anéis anunciava 240 km/h de velocidade máxima e 0-100 km/h em 3,5 segundos.

A Audi já deu início à produção do e-tron GT na fábrica de Böllinger Höfe, Alemanha, nas instalações da Audi Sport especializada em chassis de alumínio.