O futuro da governação de Joe Biden está nas mãos dos eleitores do estado da Georgia, que termina a votação para dois lugares fulcrais no Senado esta terça-feira. Ao Presidente eleito interessará esperar que os democratas vençam os dois cargos em causa, o que transformará o Senado numa câmara a seu favor. Pelo contrário, aos republicanos bastará vencer uma das duas corridas para manter a atual maioria republicana.

Estas eleições acontecem esta terça-feira depois de, a 3 de novembro, nenhum candidato ter chegado aos 50% de votos obrigatórios para vencer um lugar no Senado em representação daquele estado sulista. Desde então, a Georgia tornou-se num dos centros da política norte-americana — primeiro por ter sido um dos estados fulcrais para a vitória de Joe Biden; e agora por ter as chaves para a próxima maioria no Senado.

As urnas fecham às 19h30 locais (00h30 de Lisboa) e não é garantido que as projeções que resultem pouco depois desse momento apontem de forma clara um vencedor.

Até aqui, as sondagens têm vindo a dar uma vantagem a ambos os democratas — mas sempre dentro da margem de erro.

Na disputa entre o senador republicano David Perdue (que procura ser reeleito) e o seu adversário democrata Jon Ossoff, este último aparece com 1,7 pontos percentuais de vantagem, de acordo com a média do FiveThirtyEight, mas apenas com 0,5 de acordo com os cálculos do RealClear Politics.

Entre a senadora republicana Kelly Loeffler (também em busca da reeleição) e o democrata Raphael Warnock, o FiveThirtyEight aponta para uma vantagem deste último com 2,2 pontos percentuais, ao passo que o RealClearPolitics reduz essa margem para 0,5.