Um incêndio no hospital de Santa Maria da Feira obrigou esta terça-feira à evacuação do piso 4 daquele centro hospitalar, avançou o Correio da Manhã e confirmou a Rádio Observador junto do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro. Os pacientes foram retirados e o fogo já foi entretanto extinto. Não provocou feridos.

À Rádio Observador, o CDOS de Aveiro diz não ter informação sobre danos materiais. O alerta foi dado pelas 8h46 e o fogo foi extinto pelas 9h06, refere o Correio da Manhã. No local estiveram dez operacionais e quatro viaturas.