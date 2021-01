João Cutileiro num dos últimos projetos: "Não tive tempo de agradar a toda a gente"

Michelangelo, o artista italiano que nasceu há mais de 500 anos, costumava dizer que uma escultura só se tornava boa quando era atirada de um monte e perdia tudo o que tinha a mais enquanto rolava. Mas João Cutileiro, autor de algumas das esculturas mais célebres em Portugal, que morreu esta terça-feira, encontrava a sua assinatura artística noutro ângulo: “Eu tinha vindo atrás a apanhar os bocados e a fazer esculturas com os bocados”.

Foi assim que resumiu o seu contributo para a arte da escultura, num dos últimos projetos em que participou: “Pós-Pop. Fora do lugar-comum”, realizado por Tiago Figueiredo para a Fundação Calouste Gulbenkian. E acrescentou: “A fome sexual e a fome gastronómica são as forças que me moldaram e que se refletem, certamente, em todo o traço que faça”.