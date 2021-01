O total de empréstimos às empresas subiu para 72.055,1 milhões de euros no final de novembro passado, mais 100 milhões de euros do que em outubro e o valor mais alto desde junho de 2018, segundo dados do BdP.

Em novembro de 2020, de acordo com o Banco de Portugal (BdP), o stock de empréstimos às empresas superou os 71.955,1 milhões de euros registados em outubro e os 68.153 milhões de euros de novembro de 2019.

Os dados do banco central apontam ainda que, em novembro do ano passado, o crédito malparado nas empresas se manteve nos 3,8% do mês anterior e abaixo dos 5,2% de novembro de 2019.

Analisando pelo número total de devedores (e não pelos montantes do crédito), segundo o Banco de Portugal, 16,8% das empresas tinham em novembro os seus empréstimos vencidos, uma proporção inferior à de outubro (17,3%) e à do mês homólogo de 2019 (18,8%).

Devido à crise económica provocada pela pandemia de Covid-19, estão em vigor empréstimos às empresas com garantias do Estado e uma moratória pública dos créditos bancários das famílias e empresas, recentemente prolongada até 30 de setembro de 2021.