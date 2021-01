O momento do debate entre André Ventura e Vitorino Silva chegou, curiosamente, quando os microfones já estavam desligados: o segundo a entregar pedras de várias cores que tinha recolhido na praia, como símbolo da necessidade de acolher todos e de derrubar muros, e uma crítica implícita ao programa do Chega. Ventura, sorridente, agradeceu o gesto. Ninguém saiu insatisfeito do debate.

Vitorino Silva não saiu porque conseguiu a exposição política que pretendia. Repetiu algumas metáforas que vem ensaiando, falou de António Guterres, a quem deve o seu primeiro minuto de fama, jurou que só ele era o candidato do povo e ainda se atreveu a colar André Ventura ao sistema que quer preservar o monopólio de acesso à política e ao poder.

Concordou com o candidato do Chega no que à redução do número de deputados diz respeito e evitou falar da polémica que envolve a ministra da Justiça (“cada macaco no seu galho”). Passando de macaco para burro ainda decidiu interromper as tiradas de Ventura sobre a comunidade cigana.

Os ciganos não são burros, são pessoas. Há muita gente que queria uma oportunidade e não tem. Há ciganos que pedem emprego e não lhes dão porque são ciganos.”

O diálogo mais aceso ↓ Mostrar ↑ Esconder “Há um problema com a etnia cigana que o Estado não quer aceitar que há”, continua Ventura. “É mais fácil prender um cigano”, interrompe Vitorino Silva. “Há um estigma em relação à comunidade cigana”, acrescenta o moderador. “Que eles ajudam a criar”, insiste Ventura.

Já André Ventura aproveitou grande parte dos 30 minutos de debate para fazer uma viagem rápida sobre os temas que lhes são caros: as inspirações de Marine Le Pen e Matteo Salvini, o futuro da direita (“sem o Chega e sem o PSD não haverá maiorias de direita em Portugal”), sobre Marcelo Rebelo de Sousa (“está completamente desacreditado à direita”) ou de Francisca Van Dunem. “Esta ministra da Justiça não tem condições para continuar no Governo.”

E, claro, não esqueceu o tema dos ciganos, que sugeriu viverem à margem das regras da sociedade e que acusou de se alimentarem de subsídios entregues pelo Estado enquanto têm Mercedes à porta.Alguns ciganos? Todos? Uns quantos? Ventura nunca chegou a concretizar. E mesmo quando Vitorino Silva disse existir um estigma em relação a essa comunidade, que, em muitos casos, alimenta um ciclo vicioso de exclusão social, Ventura apressou-se a dizer: “Um estigma que ‘eles’ ajudam a criar”. Estava ganho o dia para Ventura.

Quanto ao mais, não houve muito. Se Vitorino Silva não esqueceu António Guterres, André Ventura suspirou por Pedro Passos Coelho. Por duas vezes o líder do Chega referiu o antigo primeiro-ministro (“meu amigo”, assumiu Ventura) e voltou a deixar no ar o desejo de um regresso. Ventura parece precisar de Rio mas não consegue esquecer Passos Coelho.

Para já, são as presidenciais e depois de um confronto aos gritos com João Ferreira, do PCP, teve agora um debate feito à medida — sem contraditório. Ou, como chegou a classificar o próprio Vitorino Silva, foi um “debate porreiro”.