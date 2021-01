Em atualização

Os primeiros minutos apontavam para tudo menos isso, com o River Plate, um dos principais dominadores do futebol sul-americano dos últimos anos sobretudo desde que Marcelo Gallardo assumiu o comando técnico, a ter boas aproximações, oportunidades e Wéverton a brilhar entre os postes. No entanto, foi apenas uma entrada em falso do Palmeiras. Que, pouco depois, provocaria várias entradas em falso aos argentinos. E, no final, o triunfo por 3-0 conseguido pelo conjunto Abel Ferreira até poderia ter outra expressão, sobretudo por ter jogado meia hora com mais unidade. Contas feitas, há mais um português com pé e meio na final da Taça dos Libertadores.

Rony, pouco antes da primeira meia hora, inaugurou o marcador em Avellaneda aproveitando uma saída com os pés de Armani em descoordenação com o setor ofensivo para rematar e ver a bola sofrer ainda um desvio antes de trair o guarda-redes argentino (27′). O avançado ainda teve mais um tiro com muito perigo antes do intervalo mas o segundo golo não iria demorar muito: mais uma boa saída em transição, condução de Danilo, grande jogada de Luiz Adriano a rodar sobre Pilona e a encaminhar-se para marcar isolado na área (47′), desta vez a contar após ter visto um golo anulado antes por posição irregular mas que tinha mostrado as fragilidades defensivas contrárias.

Se o River Plate já estava a perder-se em campo, pior ficou em dois minutos que sentenciaram em definitivo o jogo e muito provavelmente a meia-final: Jorge Carrascal teve uma entrada despropositada (e até falhou o último pontapé…) em Gabriel Menino – um dos melhores do conjunto de São Paulo –, viu vermelho direto e, após o livre lateral, Matías Viña marcou o 3-0 num lance de estratégia bem definido com uma primeira simulação da marcação da falta que desposicionou a defesa argentina e estendeu a passadeira ao jogador uruguaio (62′). E ainda houve algumas entradas que poderiam valido outras sanções, num descontrolo emocional completo por parte dos visitados que foi aproveitado da melhor forma pelo Palmeiras para gerir a vantagem para a segunda mão.

Com este triunfo na primeira “cimeira” entre brasileiros e argentinos nas meias da Taça dos Libertadores (esta madrugada o Boca Juniors recebe o Santos), Abel Ferreira está muito perto de repetir o feito de Jorge Jesus no ano passado no Flamengo e chegar à final da competição mais importante da América do Sul. O Palmeiras ganhou apenas por uma vez a competição – outro ponto em comum com a formação do Rio de Janeiro então orientada pelo atual treinador do Benfica – em 1999, com o ex-selecionador nacional Luiz Felipe Scolari no comando, tendo ainda mais três decisões perdidas em 1961 (Peñarol), 1968 (Estudiantes) e 2000 (Boca Juniors).

“Em primeiro lugar, quero dar os parabéns aos meus jogadores porque usaram a parte mental a nosso favor. Seguimos o plano e a estratégia. Enfrentamos uma das melhores equipas sul-americanas, com o melhor treinador do continente e que já está há cinco anos na equipa com uma forma de jogar muito atrativa e difícil de marcar, mas vamos agora para o jogo na nossa casa em vantagem. São 90 minutos feitos. Como fizemos três golos aqui, é possível que eles façam três golos na nossa casa. Agora é descansar os jogadores. Não gosto de falar do lado individual. Sempre disse que contávamos com todos e não olhamos a idade. A nossa estrela é a equipa, não jogamos em função de um jogador. Treino todos os nossos jogadores da mesma forma, não há qualquer diferença nisso, e todos precisam estar preparados para quando forem chamados”, comentou no final do encontro o treinador português, que definiu a vitória em casa do vice-campeão sul-americano numa só palavra: “Mentalidade”.

Este foi o primeiro jogo de 2021 do Palmeiras e o 18.º desde que Abel Ferreira assumiu o comando da equipa, entre Campeonato, Taça do Brasil e Taça dos Libertadores, com 12 vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas. E se as coisas no Campeonato já são complicadas pelos maus resultados que a equipa somou antes da chegada do português (que antes passou por juniores e equipa B do Sporting, equipa B e A do Sp. Braga e PAOK, da Grécia), embora esteja num sexto lugar que garante apuramento para a Libertadores do próximo ano, Abel Ferreira tem não só pé e meio na final da Taça dos Libertadores mas também presença assegurada na final da Taça do Brasil, que irá discutir com o Grémio a duas mãos no mês de fevereiro (dias 3 e 10).