“Esta vacina dá-nos mais uma ferramenta para ultrapassar a atual emergência”, disse a diretora-executiva da AEM, Emer Cooke, a propósito da aprovação da vacina, salientando “os esforços e o compromisso de todos os envolvidos” e elogiando a produção de uma segunda vacina “apenas menos de um ano depois de a pandemia ter sido declarada pelao OMS”.

“Tal como para todos os medicamentos, vamos continuar a monitorizar os dados sobre a segurança e a eficácia da vacina, para assegurar a proteção contínua do público da UE. O nosso trabalho será sempre orientado pela evidência científica e o nosso compromisso para com a salvaguarda da saúde dos cidadãos da UE”, acrescenta Emer Cooke.

Enquanto a vacina da Pfizer é recomendada para pessoas acima dos 16 anos de idade, a da Moderna deverá ser usada apenas em pessoas acima dos 18 anos.

Segundo o comunicado da Agência Europeia do Medicamento, os ensaios clínicos da vacina da Moderna “envolveram cerca de 30 mil pessoas no total”, das quais metade receberam a vacina e metade receberam placebos.

“A eficácia foi calculada em cerca de 28 mil pessoas entre os 18 e os 94 anos de idade, que não tinham qualquer sinal de infeção prévia”, diz a AEM.

“O ensaio revelou uma redução de 94,1% do número casos sintomáticos de Covid-19 em pessoas que receberam a vacina (11 em 14.134 pessoas vacinadas contraíram a Covid-19 com sintomas), comparado com as pessoas que receberam o placebo (185 de 14.073 pessoas que receberam placebo contraíram Covid-19 com sintomas)”, explica a AEM.

“Isto significa que a vacina demonstrou uma eficácia de 94,1% no ensaio”, continua a agência, sublinhando que além disso a vacina tem uma vacina de 90,9% nos doentes com risco de contrair uma forma grave da doença.

Tal como a vacina da Pfizer, a vacina da Moderna é administrada em duas doses, separadas por 28 dias.