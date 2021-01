Uma colisão entre um veículo ligeiro e um pesado provocou esta quarta-feira de manhã cinco feridos na Estrada Nacional 8, no concelho de Mafra, que às 08h20 estava cortada ao trânsito, segundo o CDOS de Lisboa.

A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa disse desconhecer para já a gravidade dos ferimentos das vítimas da colisão.

O alerta para o acidente, que ocorreu junto à freguesia de Gradil, no concelho de Mafra, foi dado às 07h22. Às 08h30 estavam no local 19 operacionais, com o apoio de oito veículos.