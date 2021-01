O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) tem neste momento em curso pelo menos 40 inquéritos-crime onde estão implicados clubes de futebol do Campeonato Nacional de Seniores ou de divisões inferiores de todo o país, por suspeita da prática de crimes de auxílio à imigração ilegal e tráfico de seres humanos que envolvem jogadores estrangeiros, escreve o Jornal de Notícias esta quarta-feira.

De acordo com fonte do SEF, citada pelo diário, entre 2019 e 2020, foram detetados, em 107 ações de fiscalização a associações desportivas, cerca de 110 atletas em situação irregular em Portugal e foram constituídos arguidos 26 cidadãos e 10 clubes.

“Foram ainda detidos dois cidadãos por suspeitas da prática de crimes de tráfico de seres humanos, auxílio à imigração ilegal e falsificação de documentos”, adianta a mesma fonte.

Dirigentes, agentes desportivos e até mesmo atletas terão alegadamente falsificado documentos e criado contratos de trabalho fictícios para assegurarem as condicionantes legais necessárias à entrada de um jogador estrangeiro.

“São suspeitos da utilização sistemática de atletas em situação documental irregular em território nacional, através da utilização de contratos de trabalho fictícios com entidades patronais para as quais os atletas efetivamente não trabalhavam, na medida em que apenas desenvolviam a atividade de futebolista”, explica ao JN fonte do SEF.