Marisa Matias não queria afrontar Vitorino Silva e aproveitou o seu terceiro debate das Presidenciais para esclarecer dois equívocos dos dois debates anteriores: afinal ter uma candidatura única “nunca foi tema de conversa” com Ana Gomes e não gosta assim tanto do exercício do atual Presidente (“mandato de Marcelo foi mais negativo que positivo“). Já o presidente do RIR também visou o atual Presidente para dizer que aprecia a sua inteligência e esperteza, mas que Marcelo privilegia a segunda, naquilo que estava longe de ser um elogio. E lançou acusações para o ar como: “Tenho a certeza que sabia de tudo o que se passava em Tancos.”

Marisa Matias e Vitorino Silva estiveram sintonizados nas críticas a Marcelo, embora em aspetos diferentes. Enquanto a bloquista Marisa Matias disse que Marcelo Rebelo de Sousa foi um “bloqueio em alguns entendimentos de esquerda” e vincou que têm “posições antagónicas” em questões como a Lei de Bases da Saúde, a legislação laboral e também em “questões como o Banif ou o Novo Banco.”

Na mesma linha crítica, mas mais desempoeirado, Vitorino Silva reiterou que Marcelo “apalhaçou o mandato” e deu ainda como exemplo o facto de Marcelo se ter isolado 14 dias no início da pandemia, com aparições à varanda, mesmo sem qualquer recomendação das autoridades de saúde. Definiu ainda Marcelo como alguém que “espeta facas a um quilómetro” e que, quando já não precisar de António Costa, o irá descarta. Para os camaradas do seu antigo partido (o PS) deixou um aviso: “Se Marcelo for reeleito, António Costa tem os dias contados.”

O debate foi naquilo que Vitorino Silva chamou de “porta dos fundos”, numa alusão de — embora tenha sido aceite nos debates pela estação pública — ter sido relegado para a RTP 3. O candidato apoiado pelo RIR queixou-se de tratamento desigual, questionando as sondagens: “No Porto não tinha nenhum voto, alguém acredita nisto?” Queixou-se ainda de empresas de sondagem em concreto por não o considerarem e também de o MAI ter apagado a sua fotografia dos resultados das últimas presidenciais.

Marisa Matias também desvalorizou as sondagens, ao mesmo tempo que dizia que não o fazia. A bloquista lembrou que, nesta mesma altura, há cinco anos tinha “um quarto do valor de Maria de Belém” e acabou por ficar à frente da antiga presidente do PS. Ou seja: o conta não é como está agora, é como acaba.

Os candidatos foram tão cordatos um com um outro, que a bloquista olhou para o tempo e preocupou-se. “Já estou a falar muito tempo e o Vitorino está com menos”. Vitorino Silva respondeu: “Continue que está a falar bem”. Marisa Matias retorquiu: “Mas eu não quero, não o quero prejudicar”.

Quase no fim do debate, Marisa Matias, muito a custo, conseguiu estabelecer diferenças para Vitorino Silva, numa crítica ao “populismo” que despreza “respostas concretas”. Isto apesar de destacar que tem todo o respeito pelo “percurso de Vitorino Silva”. A bloquista assumiu também ter divergências com o presidente do RIR na forma como olham para o acordos da esquerda, já que “Tino” é um “opositor da geringonça”, enquanto ela é assumidamente uma “fã”.

Vitorino Silva só se pegou a Marisa quando esta disse que não havia “excesso de candidaturas à esquerda”, já que “em sete candidaturas só três eram de esquerda” e que, portanto, “Tino” é de “direita”. O candidato apoiado pelo RIR não enfiou totalmente a carapuça: “Sou um candidato de esquerda às direitas.”