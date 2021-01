O Observador já pode chegar até si pelo aplicação Messenger, que pertence ao Facebook. As notícias mais relevantes de cada dia chegam-lhe ao smartphone através de duas newsletters, distribuídas pela app de mensagens.

Como funciona? Muito simples. Se entrar neste link, acede diretamente ao chatbot do Observador e depois só tem de responder ao que ele lhe pergunta. Se quiser receber as newsletters da manhã e da tarde, só tem de responde afirmativamente às perguntas que o Observador lhe fizer.

A partir daí recebe automaticamente, pelas 10 horas, a newsletter 360º, que dá destaque às notícias que marcam a atualidade logo pela manhã. E, por volta das 18 horas, recebe a Hora de Fecho, que lhe mostra as notícias que estão a marcar a tarde desse mesmo dia. As newsletters são enviadas de segunda a sexta-feira e basta subscrever o novo canal no Facebook Messenger para as receber.