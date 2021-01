O presidente da Câmara de Washington D.C. ordenou recolher obrigatório e o Capitólio fechou as portas, depois de manifestantes pró-Trump terem invadido o Congresso dos EUA.

A polícia do Capitólio pediu ajuda a outras forças policiais, para lidar com os milhares de manifestantes pró-Trump que se juntaram em frente ao Capitólio, forçando a entrada no Congresso e obrigando à interrupção dos trabalhos de contagem de votos do Colégio Eleitoral, para validar a eleição do democrata Joe Biden.

Na invasão, uma mulher foi baleada e ficou ferida com gravidade. Vários elementos da polícia também tiveram de ser assistidos.

Os manifestantes planeiam passar a noite no edifício, apesar da presença de um dispositivo policial cada vez maior.

