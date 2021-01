Mais de 9 mil utilizadores da GoPariry investiram, em 2020, 2,1 milhões de euros em projetos sustentáveis ligados à saúde, educação, agricultura sustentável, fábricas em transição, moda ecológica, mobilidade elétrica, energias renováveis, emprego e economia do mar. Além disso, a plataforma portuguesa também duplicou o número de projetos disponíveis para investimento, passando de 32 para 66, e viu o número de investidores subir — passou de 4.800 para mais de nove mil.

Nos três anos de atividade da plataforma, que nasceu em 2017, estes utilizadores financiaram perto de 3,9 milhões de euros em 67 projetos com impacto social e ambiental positivo em cinco países diferentes, anunciou a startup de tecnologia financeira esta quarta-feira em comunicado. Só o investimento dos últimos três meses de 2020 ultrapassou o total de 2019.

2020, que prometia ser o ano da sustentabilidade, acabou por ser o ano da pandemia. Isso amenizou o clima de investimento na primeira metade do ano, mas despertou muitas consciências em relação à forma como nos relacionamos com o planeta e com os outros e também em relação ao papel ativo que podemos ter como cidadãos, mesmo nas escolhas que fazemos enquanto consumidores. A necessidade tornou-se ainda mais evidente e muitas pessoas e empresas responderam”, afirmou Nuno Brito Jorge, fundador e CEO da GoParity.