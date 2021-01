(Em atualização)

O Governo reviu a proposta de aumentos salariais na função pública. Assim, os salários até à sétima posição remuneratória (atualmente nos 791 euros) vão ter um aumento de 10 euros em 2021. Já o salário mais baixo, como já tinha sido anunciado, sobe 20 euros para 665 euros. A indicação foi dada à Federação dos Sindicatos da Administração Pública (FESAP) na reunião com o Executivo esta quarta-feira. Deverá abranger 148 mil trabalhadores.

Na segunda-feira, o Governo tinha apresentado aos sindicatos uma proposta de aumentos dos salários mais baixos de forma menos abrangente. Nessa proposta, o Executivo previa um aumento de 20 euros brutos na remuneração mais baixa, para os 665 euros, igualando assim o salário mínimo no público e no privado. Já os restantes salários até 693 euros (a posição remuneratória seguinte) seriam aumentados em 10 euros, o que dá, no limite, um crescimento salarial até aos 703 euros. Na altura, os sindicatos consideraram a proposta “insuficiente”.

Segundo José Abraão, líder da FESAP, o Governo redesenhou essa proposta e quer agora também dar 10 euros de aumento para os trabalhadores entre os 693 euros e a sétima posição remuneratória — dos 791 euros. Embora seja uma melhoria, José Abraão lamenta que cerca de 550 mil trabalhadores não tenham atualização do salário. A FESAP pediu uma reunião suplementar, onde a estrutura sindical quer ainda ver discutidas matérias como as pré-reformas e o teletrabalho.

A FESAP insistiu na reivindicação de que o salário mais baixo no setor público fosse superior ao do nacional para dar o exemplo ao privado. José Abraão considera que esta medida continua a “cavar injustiças na base da tabela remuneratória única”. O sindicalista apela a que o Governo “não permita” que haja trabalhadores “que tenham de se reformar com o salário mínimo nacional”. “É miserável, é inaceitável”, aponta.