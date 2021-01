David Hasselhoff está a leiloar vários itens da sua colecção pessoal que podem fazer as delícias dos fãs do actor norte-americano e podem inclusivamente licitar a companhia da celebridade num almoço de um par de horas. O lunch date vale entre 10 mil e 20 mil dólares, mas muito mais do que isso vale uma unidade funcional do Pontiac Firebird Trans Am, modelo que talvez seja mais conhecido entre nós como KITT – aquele carro preto vanguardista, que já na década de 80 impressionava os espectadores da série televisiva “O Justiceiro” por ser capaz de habilidades como falar, conduzir sozinho, disparar rockets e salvar Michael Knight (David Hasselhoff) de alguns apuros.

Integrado no lote denominado “The Hoff Auction”, que contempla uma série de artigos que remetem para os momentos mais marcantes da carreira de Hasselhoff, o KITT está à venda online através da Live Auctioneers. O site da leiloeira não fornece muitas informações acerca desta unidade, mas garantidamente trata-se de um exemplar que até agora esteve na posse do conhecido actor norte-americano, pese embora se encontre no Reino Unidos e não nos EUA.

Outro detalhe que com certeza interessará aos fãs da série é que, se o Pontiac for arrematado por um valor 25% superior ao estipulado para a reserva, a entrega do bólide ao novo proprietário será feita pelo próprio Hasselhoff. E tudo indica que isso vai mesmo acontecer, pois a leiloeira apontou para lances num intervalo entre 175 mil e 300 mil dólares e as licitações já se aproximam do milhão. Isto quando ainda faltam cerca de 15 dias para ver quem dará mais.

A série “O Justiceiro” foi co-protagonizada pelo Pontiac Firebird Trans Am de 3ªgeração, mais aerodinâmico, leve e compacto, mas com uns apenas 225 cv na sua versão mais possante 4 fotos

Apesar de já terem passado umas décadas depois do fim da série televisiva, que em Portugal foi exibida pela RTP1, a realidade é que o desportivo ainda alimenta as paixões dos fãs que conquistou deste e do outro lado do Atlântico, ao longo de quatro temporadas e 90 episódios. A prova dessa popularidade é a quantidade de réplicas que circulam por aí.

De recordar que das 22 unidades que foram utilizadas na filmagem da série, restam apenas cinco originais e nenhum deles, que se saiba, pertence a Hasselhoff, pelo que o Pontiac que se encontra à venda deverá ser posterior. Certo é que um dos originais se encontra num acervo inglês, outro já passou pelo canal de YouTube de Jay Leno. Veja-o aqui: