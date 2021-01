O Presidente da República esteve, na passada segunda-feira, com um elemento da Casa Civil que entretanto testou positivo ao SARS-CoV-2, por isso está em isolamento profilático preventivo. As autoridades de saúde estão ainda determinar qual o grau de risco do contágio para definir se há uma quarentena que Marcelo Rebelo de Sousa tenha de cumprir. Para já, o Presidente permanecerá em Palácio de Belém. Fonte da Presidência diz que Marcelo está “esperançoso” que as autoridades de saúde o libertem quando falarem com ele já que apesar de ter tido vários contactos com o caso positivo, foram de “curta duração e sempre com máscara”.

O grau de risco é determinado pelo tipo de contacto que foi estabelecido com o infetado, sendo avaliado o uso de máscara, o tempo que contactaram e o espaço em que tudo isso decorreu. Ainda não há informações sobre se há mais elementos da equipa de Marcelo que estão em isolamento. O contacto de risco é um dos assessores de imprensa do Presidente que esteve em Belém na passada segunda-feira quando decorreram as audiências com os partidos a propósito da renovação do estado de emergência.

O caso acontece em plena pré-campanha para as Presidenciais e quando decorrem debates televisivos entre os candidatos. Esta quarta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa tinha um frente-a-frente agendado com André Ventura, mas Marcelo vai manter a sua participação à distância. Belém dá conta da intenção de Marcelo de manter os debate por vídeo conferência, mesmo tenha de ficar isolado por mais tempo. Entretanto, no Twitter, André Ventura usou a ironia para comentar a situação.

Esta não é a primeira quarentena de uma figura de estado, no dia 16 de dezembro, o primeiro-ministro António Costa almoçou com Emmanuel Macron em Paris e no dia seguinte ficou a saber que o presidente francês tinha testado positivos ao SARS-CoV-2. Costa foi considerado, pelas autoridades de saúde, um contacto com exposição de alto risco e ficou em quarentena durante 14 dias. Só pôde sair do palacete de São Bento, onde ficou a cumprir o isolamento, no dia 30 de dezembro. O mesmo período de tempo aplicado a Marcelo implicaria que o Presidente e recandidato a Belém estaria fora da primeira semana do período oficial de campanha, mas isso está dependente da avaliação que for feita pelas autoridades de saúde.

Também não é sequer a primeira quarentena de Marcelo que logo no início da pandemia, em março, ficou em isolamento em sua casa, por precaução, depois ter estado em contacto com alunos de uma escola encerrada por causa do então novo coronavírus.