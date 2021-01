Tenho um espaço considerável no meu coração para séries que simplesmente dispõem bem. A televisão pode e deve servir para várias coisas, e é legitimo que uma dessas utilidades seja simplesmente fazer companhia a uma manta e a um pacote de bolachas numa tarde de domingo. Por isso, percebam que quando digo que “Bridgerton” é muito fraco, não o digo de uma posição de sobranceria de quem acha que todas as séries têm de ser o “The Wire”. Aprecio uma boa carbonara caseira com guanciale importado, mas às vezes tudo o que eu quero é uma lasanha do LIDL.

O problema é que a nova série produzida por Shonda Rhimes (criadora de “Anatomia de Grey”, “Scandal” ou “How To Get Away With Murder”) e criada por Chris Van Dusen não é uma gulosa e calórica lasanha do LIDL. É um daqueles noodles instantâneos de 54 cêntimos, sabor artificial, um enjoo pegado, rapidamente esquecível, que uma pessoa come porque era o que estava no pelotão da frente na dispensa. E se “Bridgerton” tem estado mesmo à frente dos nossos olhos: estreado em pleno dia de Natal, já foi visto por mais de 63 milhões de contas de Netflix, tornando-se para já no quinto original da plataforma mais visto de sempre.

[o trailer de “Bridgerton”:]

E sobre o que é a série? Bom, “Bridgerton” é sobre… os Bridgerton. Uma família da alta sociedade londrina composta por uma viúva e oito filhos, durante o período da Regência Britânica (início do século XIX). A narrativa principal da temporada assenta na apresentação à sociedade da mais velha das filhas, Daphne, e da sua busca por um marido. Outras famílias aristocráticas são embrulhadas na trama, com o folhetim de cusquices anónimo de uma misteriosa Lady Whistledown a colar tudo. A sua identidade é secreta, mas na narração que faz dos acontecimentos toma o papel de narradora, com Julie Andrews de “Música no Coração” a dar a voz.

Na verdade, e apesar de ter visto todas as oito horas da série, tive alguma dificuldade em escrever esta muito básica sinopse. É que as motivações das personagens são geralmente uma balbúrdia, criada para artificialmente injetar interesse a uma trama que anda entre o simples e o simplista. O grande mote é a história de amor entre Daphne e um muito sensualão Duque Simon Basset, mas os seus avanços e recuos são mais forçados que o sorriso do José Figueiras. Mesmo os plots secundários são encaixados atabalhoadamente, os personagens meros peões. A cola entre narrativas é apenas uma pasta de farinha com água, que só aguenta as fundações desta casa se ninguém respirar nem fizer perguntas muito complicadas.