A empreitada da escola básica de Miranda do Douro, orçada em cerca de 100 mil euros, deverá ficar concluída ainda este mês, afirmou hoje fonte da autarquia.

Esta era a única escola do concelho que ainda tinha placas de amianto na sua cobertura e trata-se de uma obra há muito reivindicada pelo município e pela comunidade escolar”, disse à Lusa a vereadora Anabela Torrão.

A obra está a ser executada através de um protocolo assinado com o Ministério da Educação, em setembro de 2020.

Como o edifício é propriedade do Ministério da Educação, tivemos que aguardar a sua autorização para executar esta obra”, explicou a autarca.

As obras arrancaram em 21 de dezembro de 2020 e o município está convicto que a intervenção termine ainda durante o mês de janeiro.

Assim conseguimos dar mais segurança e mais conforto à comunidade porque a nova cobertura tem outro isolamento térmico e as condições do edifício ficarão melhoradas”, referiu Anabela Torrão.

Esta obra foi candidatada ao Programa Operacional Norte 2020 e não teve custos para o município de Miranda do Douro, no distrito de Bragança.

No anterior ano letivo, também a Escola Secundário sofreu obras de reabilitação, no valor de um milhão de euros, que incluíram a retirada das placas de fibrocimento de cobertura do edifício.