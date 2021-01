Portugal com mais de 10 mil novos casos em 24 horas. É o pior dia desde o início da pandemia

Segue-se o Centro, com 1.932 casos e 14 mortes; o Alentejo, com 439 casos e 15 mortes; o Algarve com 307 casos e 1 morte; os Açores, com 107 casos; e a Madeira, com 52 casos.

Quanto às faixas etárias, é possível perceber pelo boletim desta quarta-feira que 57 vítimas mortais tinham mais de 80 anos; 23 tinham entre 70 e 79 anos; 10 vítimas tinham entre 60 e 69 anos; e uma vítima tinha entre 50 e 59 anos de idade.