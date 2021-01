As famosas praias de Bali estão irreconhecíveis: as imagens que chegam da Indonésia mostram-nas praticamente cobertas de plástico. As autoridades locais limparam cerca de 90 toneladas de lixo nos dois primeiros dias de janeiro nas praias Kuta, Legian e Seminyak. Os moradores da área de Badung, na praia de Kuta passaram o dia 1 de janeiro a limpar o areal. De acordo com a agência de notícias local Antara, estima-se que no primeiro dia tenham sido retiradas cerca 30 toneladas de lixo que vem do mar.

Wayan Puja, da agência de ambiente de Badung, referiu que as pessoas têm “trabalhado muito para limpar as praias, mas o lixo continua a chegar. Todos os dias disponibilizamos pessoal, camiões e maquinaria pesada”.

O governo da Indonésia já lançou uma estratégia nacional em abril de 2020 para combater a “crise iminente” de resíduos de plástico que chegam às praias do país.

As praias de Bali, no sudoeste do país, tendem a encher-se de lixo quando as chuvas das monções e os ventos sopram de oeste para leste. De acordo com o jornal britânico The Guardian, esta situação tem acontecido anualmente não apenas devido às monções, mas também à má gestão de resíduos e a uma crise global de poluição marinha.

Para a cientista da agência CSIRO, Denise Hardesty, este aumento da quantidade de plástico está em linha com o aumento da produção de plástico a nível mundial.