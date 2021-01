O presidente do fórum de ministros das Finanças da zona euro (Eurogrupo), o irlandês Paschal Donohoe, adiou a deslocação a Lisboa prevista para quinta-feira devido à situação da pandemia de Covid-19 na Irlanda, disse à Lusa a sua porta-voz.

De acordo com a porta-voz, o presidente do Eurogrupo decidiu não viajar para Lisboa esta semana, como estava previsto, devido à “evolução recente da situação de saúde pública na Irlanda relacionada com a Covid”, mas tenciona deslocar-se a Portugal “assim que a situação o permitir”.

Depois da visita de terça-feira a Lisboa do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, que assinalou o arranque da presidência portuguesa do Conselho da UE no primeiro semestre deste ano, Paschal Donohoe era o segundo alto responsável europeu a deslocar-se a Portugal, estando previsto ser recebido na quinta-feira pelo ministro das Finanças, João Leão.

Durante este semestre, enquanto Donohoe dirige os trabalhos (informais) do Eurogrupo, caberá a Leão presidir aos Conselhos de ministros das Finanças da UE (Ecofin). As próximas reuniões estão previstas já para 18 de janeiro (Eurogrupo) e 19 de janeiro (Ecofin).

A Irlanda registou nos últimos dias uma forte subida no número de novos casos de infeção e de hospitalizações devido à Covid-19, tendo na terça-feira contabilizado mais de 5 mil novos casos e 17 óbitos, elevando os totais desde o início da pandemia para mais de 113 mil contágios e 2.282 mortes.

De acordo com as autoridades sanitárias irlandesas, 25% dos novos casos detetados são da nova variante do coronavírus detetada em dezembro no sul de Inglaterra.