É a primeira vitória de Rosa Grilo ao longo dos mais de dois anos que já dura o processo da morte do triatleta Luís Grilo, pela qual foi condenada a 25 anos de prisão. O Tribunal da Relação de Lisboa decidiu esta quarta-feira que a viúva vai poder ter acesso às gravações de um interrogatório de António Joaquim — revertendo assim a decisão do Tribunal de Loures que lhe tinha negado esse acesso, de acordo com o acórdão a que o Observador teve acesso.

Trata-se da gravação do interrogatório de António Joaquim para revisão das medidas de coação. Nesse dia, o Tribunal de Loures decidiu mantê-lo em liberdade, mesmo depois de ter sido condenado pelo Tribunal da Relação a 25 anos pelo homicídio do triatleta. Rosa Grilo quis ouvir o que o seu amante disse nesse dia aos juízes, só que o coletivo presidido pela juíza Ana Clara Baptista — o mesmo que a condenou a 25 anos de prisão — não deu acesso às gravações por entender que o interrogatório de António Joaquim não foi “um ato de natureza pública”, razão pela qual só estiveram presentes na sessão “todos aqueles a quem a realização da diligência e as finalidades da mesma interessavam”. Assim, entendeu o Tribunal que não era “legítimo” que Rosa Grilo e a sua advogada acedessem às gravações.

Os desembargadores da Relação de Lisboa vêm agora reverter essa decisão. No acórdão, explicam que o que foi dito por António Joaquim no interrogatório não são “factos relativos à esfera privada da pessoa”, mas sim “relativos às condições de vida da pessoa”: “Mais do que relacionados com a investigação, eles são de investigação obrigatória”.

Eximir o conhecimento dos dados que levaram à aplicação de medidas de coação de cada um deles ao outro seria, na realidade, impedir a fiscalização sobre o funcionamento do princípio da igualdade”, lê-se no acórdão a que o Observador teve acesso.

Ainda assim, a decisão não foi unânime. Um dos juízes desembargadores deixou uma declaração de voto para mostrar que não subscreve a decisão final por entender que as informações dadas no interrogatórios são “aspetos pessoais da vida do co-arguido” e que dizem respeito “exclusivamente à aplicação da medida coativa”. O desembargador defende mesmo que o acesso às gravações é “juridicamente irrelevante para a defesa” de Rosa Grilo.