António Costa volta a segurar a ministra da Justiça e já definiu os alvos a atacar no âmbito da polémica da nomeação do procurador europeu. São o eurodeputado Paulo Rangel e o ex-ministro social-democrata Miguel Poiares Maduro que, no entender do primeiro-ministro, estão a aproveitar a presidência portuguesa da União Europeia para “fazer campanha internacional contra Portugal”. E estão, para isso, a usar um caso que “não é sequer tema”, “não tem relevância nenhuma”. Além de Paulo Rangel e de Poiares Maduro, que lideram esta frente organizada, também o deputado do PSD responsável pela pasta da saúde, Ricardo Batista Leite, lidera “outra frente, a frente sanitária” mas também ele está a orquestrar uma campanha internacional contra o país.

Foi isto que disse António Costa na conferência de imprensa no final do Conselho de Ministros quando questionado sobre se mantinha a confiança na ministra da Justiça em relação ao caso da nomeação do procurador europeu José Guerra, sobretudo depois de ontem, no debate frente a André Ventura, Marcelo Rebelo de Sousa ter dado a entender que, se lhe competisse a ele, deixaria cair a ministra. Costa não só reafirmou a confiança em Francisca Van Dunem, que “agiu corretamente”, como explicou, passo a passo, o que aconteceu no processo e como, em alternativa, os culpados eram outros. “À exceção de Paulo Rangel e Poiares Maduro que lideram uma campanha internacional contra Portugal em que participa também, numa outra frente sanitária, o deputado Ricardo Baptista Leite, este tema não tem a menor relevância política”, afirma António Costa frisando que, até para o presidente do Conselho Europeu, com quem esteve há dois dias em Lisboa, este é “um não tema”.

António Costa não se poupou nas palavras e garantiu que não teria a “menor complacência” contra quem está por detrás destas campanhas difamatórias com o intuito de manchar a imagem do país lá fora. “As tentativas de alguns de quererem transformar a presidência portuguesa num palco de oposição ao Governo português é um precedente gravíssimo e com o qual não colaboraremos minimamente. Estamos totalmente de consciência tranquila”, disse António Costa Costa notando ainda que o Executivo podia ter “escolhido o procurador que bem lhe apetecesse”, mas que alterou a lei para que o procurador fosse escolhido por um órgão independente — o Conselho Superior do Ministério Público.

Poiares Maduro acusa Costa de ser “anti-democrático”

O primeiro-ministro terminou a conferência de imprensa a afirmar que o Governo não terá “menor complacência” contra quem “quer utilizar a presidência portuguesa para fazer campanha contra Portugal”. “Disse aqui os nomes porque sei bem quem anda a organizar esta campanha internacional”, rematou o primeiro-ministro.

No Twitter, Miguel Poiares Maduro já reagiu à acusação de António Costa classificando-a de “uma atitude inaceitável para um primeiro-ministro”. “confundir uma crítica ao governo com uma crítica ao país é profundamente anti-democrático”, diz o ex-ministro, lembrando que não tem atualmente nenhum cargo público pelo que não é mais do que um cidadão a ser acusado publicamente pelo primeiro-ministro de uma coisa tão grave como de ser um dos líderes de uma campanha contra o país.

Acabei de ser acusado pelo PM de ser um dos líderes de uma campanha internacional contra Portugal por ter criticado a MJ no caso da procuradoria. Confundir uma crítica ao governo com uma crítica ao país é profundamente anti-democrático. É uma atitude inaceitável para um PM. — Miguel Poiares Maduro (@MaduroPoiares) January 7, 2021

Para António Costa, a ministra da Justiça agiu corretamente por ter posto a decisão nas mãos de um órgão independente e equaciona um outro cenário: se Portugal tivesse ignorado a escolha do CSMP e, em vez disso, tivesse aceitado a escolha do Conselho Europeu “o que seria?”. “Imagino a polémica que não iria em Portugal se em vez de termos designado o candidato do CSMP, escolhêssemos o candidato que fosse escolhido pelo Conselho Europeu. Imaginam o que era?”, atirou.

O único erro, no entender do primeiro-ministro, foi haver dois erros na carta enviada ao embaixador português junto da União Europeia. Que foi resolvido. “Quando detetamos, a ministra fez o que lhe competia, deu indicações ao embaixador para corrigir os erros que se verificavam na carta de novembro de 2019. São dois lapsos, que não deviam ter acontecido, mas aconteceram e o diretor geral da política de justiça assumiu os lapsos e apresentou a sua demissão”. Dito isto, Costa reafirma a confiança nos seus ministros. “No dia em que deixar de ter confiança nos meus ministros eles deixam de ser ministros”.