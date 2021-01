O governo chinês decidiu aplicar medida de confinamento a parte da província de Hubei, perto de Pequim, na China, depois de ter sido registado um aumento dos casos de coronavírus naquela região.

Segundo a CNBC, Shijiazhuang, a capital da província de Hebei, localizada a cerca de três horas e meia de carro do sudoeste de Pequim registou na quarta-feira, 50 novos casos de infenção pelo novo coronavírus.

Os novos casos de infenção surgem algumas semanas depois de Pequim ter registado um elevado número de casos subitamente, o que levou à realização de testes em massa, em certos distritos da capital do país.

Ainda de acordo com o CNBCl, muitas outras medidas foram aplicadas na cidade, desde a proibição da ida às estações ferroviárias, fecho de escolas e a interdição às principais vias rodoviárias da província.

A CNBC explica também que a comissão de saúde da província de Hubei enviou mil médicos, na quarta-feira, para Shijiazhuang para ajudar a cidade com as necessidades de saúde e exames em massa. Há planos para enviar mais 2.000 profissionais da área médica nesta quinta-feira.

As autoridades chinesas têm elogiado a sua própria capacidade de controlar o vírus, melhor do que muitos países do Ocidente, e atribuem a maioria dos casos desde a primavera passada a fontes estrangeiras.