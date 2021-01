Covid-19. Segundo dia com mais mortes (95) e 3.333 internados nos hospitais

Tanto a região do norte como Lisboa e Vale do Tejo tiveram mais de 3.500 novos casos nas 24h até à meia-noite desta quinta-feira, numa altura em que existe um relativo equilíbrio entre as regiões mais populosas representadas no boletim da DGS.

Segundo o relatório, houve 3.554 novos casos no norte e 3.501 infeções confirmadas em Lisboa e Vale do Tejo.

A estes acrescem os 1.855 novos diagnósticos no centro, 574 novos casos no Alentejo e 348 no Algarve. Os 68 novos casos nos Açores e os 27 na Madeira completam a contagem dos 9.927 novos casos a nível nacional.

No total, já foram confirmadas em Portugal 456.533 infeções com o novo coronavírus.