Na noite de quarta-feira, o Twitter bloqueou a conta do presidente cessante dos Estados Unidos da América pela primeira vez, sendo esta a medida mais punitiva que este gigante das redes sociais alguma vez decretou contra Donald Trump. O acontecimento inédito aconteceu no dia que foi marcado pela agitação social e violência em Washington e que tirou a vida a quatro pessoas, ferindo outras 14.

O bloqueio da conta de Trump foi estabelecido por um período de 12 horas e os responsáveis da rede social pediram ainda que três tweets do republicano fossem removidos por “violações graves da política de integridade cívica”, que se encontram agora indisponíveis para visualização. No primeiro tweet, publicado já durante a invasão ao Capitólio, Trump criticava Pence por não ter tido “coragem” de anular as eleições. Nos outros dois tweets, o presidente cessante insistia na teoria de fraude eleitoral para a qual não apresentou, até à data, provas.

This means that the account of @realDonaldTrump will be locked for 12 hours following the removal of these Tweets. If the Tweets are not removed, the account will remain locked. — Twitter Safety (@TwitterSafety) January 7, 2021

O Twitter deixou ainda um aviso de que a conta permaneceria bloqueada se as publicações não fossem removidas, ameaçando ainda banir mesmo Trump da rede social caso este continuasse a violar as políticas da empresa.

Mais tarde, também o Facebook acabou por bloquear a conta do presidente cessante dos EUA, pela primeira vez e por um período de 24 horas, após terem sido detetadas duas violações das políticas da rede social.

We've assessed two policy violations against President Trump's Page which will result in a 24-hour feature block, meaning he will lose the ability to post on the platform during that time. — Facebook Newsroom (@fbnewsroom) January 7, 2021

A empresa liderada por Mark Zuckerberg estendeu ainda a interdição à conta que Donald Trump detém no Instagram, rede social de partilha de imagens e vídeos que também é detida pelo Facebook. E as suspensões não se ficaram por aqui. Também a rede social Snapchat impediu Trump de entrar na sua conta, mas ainda não foi divulgada a duração desta suspensão.

A posição adotada pelas quatro redes sociais vem na sequência das alegações infundadas, que Trump tem feito sobre os resultados eleitores e para as quais não há provas. O presidente cessante tem feito acusações de fraude eleitoral e no decorrer da invasão de quarta-feira, chegou mesmo a elogiar pessoas “muito especiais”, os seus apoiantes que são responsáveis ​​pelos confrontos no Capitólio. Enquanto tudo isto decorria, os membros do Congresso estavam reunidos para formalizar a vitória do presidente eleito nas eleições de novembro, Joe Biden.

Já esta manhã de quinta-feira, com a conta de Twitter bloqueada, Donald Trump teve de recorrer à conta do diretor de comunicação da Casa Branca, Dan Scavino, para transmitir a seguinte mensagem:

“Embora discorde totalmente do resultado da eleição, e os factos me deem razão, mesmo assim haverá uma transição ordeira no dia 20 de janeiro. Sempre disse que iríamos continuar a nossa luta para garantir que apenas os votos legais seriam contados. Embora isto represente o fim do melhor primeiro mandato da história presidencial, foi apenas o início da nossa luta para Fazer da América Grande Novamente (Make America Great Again)”.