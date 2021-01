As imagens da invasão do Capitólio, que correram mundo esta quarta-feira, estão a fazer as delícias dos regimes que, de uma forma ou de outra, são vistos como concorrentes dos EUA. Numa declaração transmitida pela televisão, o líder do Irão disse que os incidentes são fruto da “democracia ocidental frágil” e na China um tabloide detido pelo estado chinês fala numa “bonita paisagem”, comparando a manifestação aos protestos em Hong Kong. A Rússia e a Venezuela também reagiram.

“O que vimos acontecer, na noite de ontem, nos EUA mostra, acima de tudo, quão frágil e vulnerável a democracia ocidental é – é um falhanço”, afirmou Hassan Rouhani, o mais vocal e assumido inimigo geopolítico dos EUA.

Já na China, através do Twitter, o jornal Global Times foi menos direto – preferindo uma abordagem sarcástica e apontando para o que a publicação considera ser um cenário irónico. “A líder da Câmara dos Representantes Nancy Pelosi um dia referiu-se aos protestos em Hong Kong como uma ‘linda visão’ – será que também diz o mesmo acerca dos acontecimentos em Capitol Hill?”, questionava o jornal chinês (dependente do estado) justapondo imagens dos dois acontecimentos.

Mais tarde, porém, o mesmo jornal fez um novo tweet onde salienta que um porta-voz do governo chinês fez saber que é “desejo” dos responsáveis políticos chineses que os “americanos possam viver com paz, estabilidade e segurança”. Ainda assim, esse mesmo responsável salientava que as pessoas deviam “refletir” sobre a diferença de tratamento (mediático, mas não só) que foi dada aos dois acontecimentos.

In response to reports on riots in US, China hopes that Americans can enjoy peace, stability and security as soon as possible, Chinese FM spokesperson said, urging people to reflect on why some people and media in US gave different narrative on social turmoil in Hong Kong in 2019 pic.twitter.com/AZYh6Z0AAa

— Global Times (@globaltimesnews) January 7, 2021