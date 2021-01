Há muito que se falava que a Kia estaria a preparar uma mudança de imagem. O arranque de 2021 trouxe a confirmação de que os rumores se justificavam, pois o construtor sul-coreano apresentou um novo logótipo e um novo slogan. Mas esta esperada mudança de imagem (e de rumo) foi revelada com uma grandiosidade inesperada: a Kia fez questão de desenhar nos céus o futuro que está por vir, estabelecendo, no processo, um novo recorde mundial do Guinness para o “maior número de veículos aéreos não tripulados a lançar fogo de artifício simultaneamente”. Ou seja, nunca antes tantos pirodrones (303) se dedicaram a semelhante tarefa.

O lettering do novo logótipo assume um estilo mais manuscrito e o facto de as letras simétricas estarem “coladas” convoca uma sensação de movimento e de continuidade. É justamente assim que a marca sul-coreana quer passar a ser vista pelos seus clientes. Daí o novo slogan, “movement that inspires”, em português “movimento que inspira”.

Este novo logótipo representa o empenho da nossa companhia em tornar-se um ícone da mudança e da inovação”, explicou o presidente e CEO da Kia, Ho Sung Song. “A indústria automóvel está a passar por um período de rápida transformação e a Kia está a moldar e a adaptar-se rapidamente às mudanças daí decorrentes. O novo logótipo traduz o nosso desejo de inspirar os clientes à medida que as suas necessidades de mobilidade evoluem”, acrescentou.

Ao que o Observador apurou, o primeiro modelo da Kia a exibir o novo emblema surgirá em Setembro, com a versão de produção do concept Imagine, um SUV eléctrico que deu nas vistas no Salão de Genebra de 2019 pela quantidade de ecrãs a bordo.

Entretanto, o construtor sul-coreano faz saber que tornará pública a sua nova estratégia e revelará mais informações acerca da sua futura gama de produtos num evento digital agendado para o próximo dia 15. Aí, muito provavelmente, surgirão dados adicionais acerca dos futuros modelos da Kia assentes na nova arquitectura do grupo específica para eléctricos a bateria, a Electric-Global Modular Platform (E-GMP), que vai ser estreada no novo Ioniq 5.