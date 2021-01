Em atualização

Morreu esta quinta-feira Alex Apolinário, jogador do Alverca que sofreu uma paragem cardiorrespiratória no jogo de domingo frente ao União de Almeirim. Tinha 24 anos. A notícia foi confirmada pelo clube em comunicado.

“O FC Alverca Futebol SAD e o FC Alverca comunicam com profundo pesar, de acordo com as informações prestadas pelo corpo médico do Hospital de Vila Franca de Xira, o falecimento por morte cerebral do nosso atleta Alex Sandro dos Santos Apolinário, esta manhã. O FC Alverca Futebol SAD prestará todo o apoio necessário a seus familiares. Neste momento de luto todas as atividades do FC Alverca estão canceladas”, explicou a missiva.

Alex Apolinário estava pela terceira temporada no Alverca, depois de ter passado pela formação e pelas equipas Sub-23 de clubes brasileiros como o Botafogo de São Paulo, o Cruzeiro e o Athl. Paranaense. O médio ofensivo foi um dos grandes destaques na vitória frente ao Sporting na Taça de Portugal da última época, tendo mesmo apontado um dos golos frente aos leões no triunfo por 2-0 na terceira eliminatória da prova. Ainda na mesma competição, o jogador foi também um dos melhores no encontro em Vila do Conde com o Rio Ave.

Na segunda-feira, o Alverca tinha feito um comunicado explicando que o jogador continuava em estado grave no Hospital de Vila Franca de Xira, sedado, estabilizado e em coma induzido. No dia seguinte, em declarações ao Globoesporte, a mãe do jogador, Vânia Apolinário, mostrava-se esperançada na recuperação. “De manhã os médicos visitaram-no e surpreenderam-se com a recuperação, creio que já deu alguma reação para eles dizerem isso. Estão à espera que ele volte devagar, o que ele teve não pode ser apressado. Exames ao coração, rim, fígado, agora fez um à cabeça e não deu nada em nenhum. Vai fazer outros, repetir todos os exames para ver o que realmente aconteceu nesta paragem respiratória”, explicou, lamentando o facto de estar longe e de não poder estar em contacto com o filho, que tinha sido pai há pouco tempo pela segunda vez.

Depois de ter caído inanimado no relvado aos 27 minutos do jogo entre Alverca e União de Almeirim, Alex Apolinário teve de ser reanimado oito vezes quando se encontrava ainda no estádio (que tinha e no interior da ambulância, o que adensou a gravidade do quadro clínico do jogador que só foi transportado para o Hospital de Vila Franca de Xira quando foi estabilizado, mais de uma hora depois do sucedido no domingo de manhã.

“O Alex teve duas paradas cardíacas no campo e foi reanimado pelo André e pelo Renato [fisioterapeutas], com o equipamento [desfibrilador]. Um bombeiro torcedor do clube que assistia o jogo em um bar também entrou correndo no estádio para ajudar nos primeiros socorros. A ambulância dos bombeiros de Alverca chegou em menos de cinco minutos e depois mais duas ambulâncias chegaram. O Alex foi colocado dentro da mesma e no meio do campo foi reanimado mais duas vezes. Como pelo protocolo médico aqui de Portugal a ambulância só sai com o paciente estabilizado ninguém sabia o que estava ocorrendo dentro da mesma. Dentro de campo o choque tomou conta de todos e muitas pessoas da cidade começaram a dirigir-se ao estádio. O bombeiro primeiro saiu da ambulância dando a notícia que não estavam conseguindo reanimar para o desespero de todos; porém, alguns poucos minutos, depois saiu novamente falando que tinham conseguido estabilizar o quadro”, explicou Bruno Bello Vicintin, antigo vice-presidente do Cruzeiro e agente do jogador que se encontrava no estádio.