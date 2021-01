Em atualização

A morte de Alex Apolinário, médio ofensivo de 24 anos do Alverca que caiu inanimado no relvado no jogo frente ao União de Almeirim após sofrer uma paragem cardiorrespiratória, levou a várias mensagens no futebol português, dos clubes à Federação Portuguesa de Futebol, na palavra do seu presidente, Fernando Gomes.

“Lamento profundamente a morte, esta quinta-feira, de Alex Apolinário, futebolista do FC Alverca, de apenas 24 anos, na sequência de uma paragem cardiorrespiratória durante um encontro do Campeonato de Portugal. Numa época tão difícil e em que o futebol tem sofrido tantas perdas, torna-se ainda mais duro, incompreensível e injusto ter de aceitar o desaparecimento de um jovem que deveria ter tido pela frente muito mais vida e a oportunidade de continuar a construir a carreira de futebolista pela qual tanto lutou. Nesta hora de enorme dor, sabendo que as palavras pouco podem confortar, dirijo, em nome do futebol português, a todos os familiares, colegas e amigos de Alex Apolinário, assim como ao FC Alverca, clube que sempre honrou, os meus mais profundos pêsames”, escreveu Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, numa nota no site oficial.

O FC Porto foi um dos primeiros clubes a reagir, através de Sérgio Conceição que fazia a conferência de antevisão ao encontro dos dragões em Famalicão. “Envio da parte de toda a estrutura do FC Porto um forte abraço de condolências a toda a família e amigos do jogador do Alverca Alex Apolinário”, disse o técnico. “O SC Braga manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Alex Apolinário e endereça à família, aos amigos e ao FC Alverca sentidas condolências”, escreveram os minhotos no seu site oficial. Também o Torreense, próximo adversário do Alverca num jogo que tinha sido antes adiado, apresentou as condolências.

“Descansa em paz meu amigo, meu irmão, obrigado por cada momento, cada alegria. Me ajude aí do céu a caminhar pelo caminho certo, a cuidar da sua família que também é um pouco minha. Um dia nós encontraremos de novo e vou bater palmas para você como sempre fiz”, escreveu Bruno Bello Vicintin, antigo dirigente do Cruzeiro que era agora agente do jogador e que estava no estádio quando tudo aconteceu com o seu filho. Outros jogadores brasileiros, que atual em Portugal ou que foram companheiros de Alex Apolinário nas equipas por onde passou no Brasil, também têm deixado mensagens através das redes sociais.