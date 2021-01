A estação meteorológica privada de El Clot de la Llança registou na manhã desta quarta-feira um recorde de temperatura mínima na Península Ibérica, anunciou o Parque Natural do Alto Pirineo (Lleida) no Twitter. O ABC, também noticiou que às 04h19 da manhã, naquela parte da Catalunha, o termómetro registava -34,1ºC.

A estação está localizada nas proximidades das pistas de esqui de Baqueira Beret, no Vale do Arán.

Segundo o ABC a temperatura foi registada por uma estação não homologada pela Meteocat, propriedade da estação de esqui Baqueira Be ret e gerida pela MeteoPirineu, situada perto do Parque Natural do Alto Pirineo e onde se gerou um “efeito piscina”.

Ainda de acordo com o mesmo jornal, o serviço Meteorológico da Catalunha (Meteocat) afirmou em outro tweet que grande parte da Catalunha experimentou a noite mais fria “nos últimos dois, três ou quatro anos” e que, em pontos da Costa Dorada (Tarragona ), o mínimo não era tão baixo há dez anos.