Proibição de circulação entre concelhos para todo o país

Na lista com os níveis de risco divulgada esta quinta-feira pelo governo, além dos 25 municípios de risco moderado (com incidência acumulada a 14 dias inferior a 240 novos casos por 100 mil habitantes), há 65 municípios no nível de risco elevado, 132 no nível muito elevado e 56 no nível extremamente elevado.

Houve 139 concelhos que subiram de nível de risco, quando comparados com o último estado de emergência (que teve início a 24 de dezembro): 15 subiram três níveis de risco, de moderado para extremamente elevado; 40 subiram dois níveis de risco (28 de moderado para muito elevado e 12 de elevado para extremamente elevado); e, 84 municípios subiram um nível de risco (18 de moderado para elevado, 51 de elevado para muito elevado e 15 de muito elevado para extremamente elevado).

Os municípios que desceram o nível de risco são muito menos, 43 no total, dos quais 35 desceram um nível (13 de extremamente elevado para muito elevado, 19 de muito elevado para elevado e três de elevado para moderado), sete que desceram dois níveis (conforme tabela em baixo) e um — Castelo de Vide — que desceu três níveis, de extremamente elevado para moderado.

Municípios Variação em duas semanas (em níveis) 7.Jan.2021 17.Dez.2020 Castelo de Vide Desceu 3 níveis Moderado Extremamente Elevado Monforte Desceu 2 níveis Elevado Extremamente Elevado Valpaços Desceu 2 níveis Elevado Extremamente Elevado Almeida Desceu 2 níveis Moderado Muito elevado Freixo de Espada à Cinta Desceu 2 níveis Moderado Muito elevado Resende Desceu 2 níveis Moderado Muito elevado Sernancelhe Desceu 2 níveis Moderado Muito elevado Torre de Moncorvo Desceu 2 níveis Moderado Muito elevado

Dos 96 concelhos mantiveram o mesmo nível de risco desde o último estado de emergência, 16 mantiveram-se no nível de risco moderado: Alcoutim, Aljezur, Arronches, Barrancos, Carrazeda de Ansiães, Coruche, Ferreira do Alentejo, Lagoa (Algarve), Monchique, Pampilhosa da Serra, Proença-a-Nova, Santiago do Cacém, Sardoal, Sines, Vila de Rei e Vila do Bispo.