Tem tido frio? Prepare-se que segunda e terça-feira ainda vai ser pior

Mesmo a depressão Filomena, que tem estado a afetar a ilha da Madeira e obrigou a adiar mais um jogo — o Nacional-Sporting vai jogar só amanhã, sexta-feira 8, às 18h00 –, dará apenas a ilusão de dias mais quentes nos números. Ao aproximar-se do continente, trará alguma chuva às regiões do Sul e do Centro, mas também muito vento (há previsão de rajadas fortes na serra de Monchique), o que fará aumentar o desconforto térmico.

Além disso, fará com que haja a possibilidade de queda de neve em cotas baixas, de cerca de 600 metros, podendo descer temporariamente aos 400 metros: ou seja, pode nevar em locais pouco usuais, como a serra da Ossa no Alentejo.

Depois as temperaturas voltarão a baixar no início da semana em todo o território e o IPMA deverá emitir avisos para quase todos os distritos. A temperatura mínima deverá variar entre -6 a 6°C em todo o país. E a temperatura máxima não ultrapassará 12°C, estando previsto que os valores mais baixos sejam registados nas regiões do interior Norte e Centro, variando entre 1 a 5°C.

Haverá ainda formação de gelo ou geada, em especial no interior, que poderá permanecer ao longo do dia em zonas mais sombrias, com possíveis problemas para a circulação rodoviária.

Lisboa, por exemplo, terá máximas de 10ºC e mínimas de 0º na terça-feira, o dia mais frio da semana, enquanto no Porto a mínima será negativa nesse dia e em Braga os termómetros ficarão abaixo de zero segunda, terça e quarta.

O interior Norte será o mais afetado, com as máximas entre os 5ºC a 6ºC e as mínimas a descerem até aos -7ºC. No Alto da Serra da Estrela, a temperatura máxima só chegará a números positivos na próxima quarta-feira (este sábado é mesmo de -7ºC).

Já no interior Sul, como Portalegre, Évora e Beja, as mínimas rondarão os -3ºC e as máximas não ultrapassarão os 10º nestes primeiros dois dias da próxima semana, segunda e terça.

O Algarve é mesmo a única região que se salva de noites negativas, mas os termómetros descerão aos 2ºC e os dias andarão apenas entre os 10º e os 12ºC.