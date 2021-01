Demitiu-se o conselheiro adjunto para a segurança nacional de Trump, Matt Pottinger, depois de ver a reação de Donald Trump à invasão do Capitólio por parte de apoiantes do Presidente norte-americano. A demissão, que foi confirmada por fonte próxima de Pottinger à CNN, poderá ter sido apenas a primeira de uma série de demissões que a cadeia norte-americana admite que possa seguir-se, incluindo o principal conselheiro para a segurança nacional (Robert O’Brien). Também a chefe de gabinete da Primeira Dama já bateu com a porta.

De acordo com a CNN, não só O’Brien está a ponderar pedir a demissão. Outra possível saída é de Chris Liddell, adjunto da chefia do staff da administração Trump. Para Pottinger, porém, não havia muito a “ponderar”, dada a gravidade dos acontecimentos desta quarta-feira, disse o próprio a pessoas próximas.

Nas últimas horas surgiu, também, a informação de que abandonou a Casa Branca Stephanie Grisham, há longos anos próxima da campanha de Trump e que era chefe de gabinete da Primeira Dama, Melania Trump.

Foi a própria Stephanie Grisham, num comunicado em que não faz qualquer alusão direta aos confrontos, que disse que estava, com efeitos imediatos, a “desligar” – quando ainda faltariam 14 dias para a transição de poder.

“Foi uma honra servir o país na Casa Branca. Estou muito orgulhosa de ter feito parte da missão da primeira-dama Melania Trump de ajudar as crianças em todo o lado, e tenho orgulho nas muitas coisas que esta administração conseguiu fazer.

It has been an honor to serve the country in the @WhiteHouse . I am very proud to have been a part of @FLOTUS @MELANIATRUMP mission to help children everywhere, & proud of the many accomplishments of this Administration. Signing off now – you can find me at @OMGrisham ❤️????????

— Stephanie Grisham (@StephGrisham45) January 7, 2021