Tendemos a achar que temos sorte quando conseguimos encontrar um local onde estacionar num parque de estacionamento subterrâneo, idealmente próximo dos elevadores. Acontece que, por vezes, o carro aparece riscado ou batido, o que tem o condão de nos estragar o bom-humor e obriga-nos a pagar a conta. Mas nada disto se compara com a experiência do dono de um BMW Série 6, que viu o seu carro ser transformado numa “panqueca”, como relata a imprensa internacional.

اخراج السيارات من قبو مواقف برج السعيد

الله يعوضهم الخير والأهم سلامتهم???????? pic.twitter.com/AiiikJmZ74 — المربع نت (@almurabanet) December 22, 2020

O acontecimento teve lugar em Outubro, num parque de estacionamento subterrâneo na Arábia Saudita que colapsou parcialmente, esmagando os veículos que estavam nos andares inferiores. Não houve feridos nem vítimas, de acordo com a imprensa local, mas tudo indica que os danos materiais foram muito respeitáveis.

O dono do BMW Série 6 é um dos condutores que se sente prejudicado pelo colapso da parte superior do topo da garagem, ao nível da superfície. Estacionou um veículo espaçoso e confortável que, numa questão de segundos, viu o tejadilho ser esmagado e ficar ao mesmo nível do capot do motor. Mas o proprietário desse BMW esteve longe de ser o único a ter que lidar com os prejuízos, pois no vídeo é possível ver uma série de outros modelos igualmente danificados.

Nem todas as pessoas que estavam no local se podem considerar azaradas. Um saudita, que descia lentamente as escadas para aceder ao piso inferior da garagem por estar ao telemóvel, foi surpreendido pela derrocada. Felizmente para ele, na altura estava no último degrau, bem a tempo de fugir a sete pés e evitar o pior.