O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, vai promover em 21 de janeiro uma cimeira de líderes por videoconferência de coordenação das medidas adotadas na União Europeia (UE) contra a Covid-19, numa altura de aumento do número de casos.

A informação foi esta sexta-feira, divulgada pelo porta-voz de Charles Michel numa mensagem na rede social Twitter, na qual Barend Leyts precisa que a videoconferência dos chefes de Governo e de Estado da UE sobre a pandemia arranca pelas 18h00 (hora de Bruxelas, menos uma em Lisboa).

